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Тверское предприятие расширит производство ламинатной упаковки - РИА Новости, 31.10.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221031/proizvodstvo-1828214829.html
Тверское предприятие расширит производство ламинатной упаковки
Тверское предприятие расширит производство ламинатной упаковки - РИА Новости, 31.10.2022
Тверское предприятие расширит производство ламинатной упаковки
Тверское предприятие расширит производство ламинатной упаковки, благодаря льготному кредиту, предоставленному при содействии федеральной корпорации по развитию... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:46
2022-10-31T17:46
тверская область
игорь руденя
экономика
александр исаевич
корпорация мсп
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ТВЕРЬ, 31 окт – РИА Новости. Тверское предприятие расширит производство ламинатной упаковки, благодаря льготному кредиту, предоставленному при содействии федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорации МСП) в размере 50 миллионов рублей на приобретение нового оборудования, сообщает пресс-служба регионального правительства."Средства будут направлены на расширение производства ламинатных туб с целью замещения импортных поставок продукции. Таким образом в тверском регионе решаются задачи, поставленные губернатором Игорем Руденей по развитию импортозамещающих производств", - отметили в пресс-службе.На решение этих задач, в том числе нацелены договоренности, достигнутые главой региона на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года. Тогда Игорь Руденя подписал соглашение о взаимодействии с председателем правления корпорации МСП Александром Исаевичем, которое подразумевает расширение мер поддержки предпринимателей Тверской области. В частности, это предоставление поручительств в банках, льготный лизинг, участие в программах льготного кредитования."Наша главная задача – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали импортозамещающие проекты, открывали новые рабочие места", – процитировали в пресс-службе Руденю.
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игорь руденя, экономика, александр исаевич, корпорация мсп
Тверская область, Игорь Руденя, Экономика, Александр Исаевич, Корпорация МСП
17:46 31.10.2022
 

Тверское предприятие расширит производство ламинатной упаковки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПроизводство ламината
Производство ламината - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Производство ламината. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 31 окт – РИА Новости. Тверское предприятие расширит производство ламинатной упаковки, благодаря льготному кредиту, предоставленному при содействии федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорации МСП) в размере 50 миллионов рублей на приобретение нового оборудования, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Средства будут направлены на расширение производства ламинатных туб с целью замещения импортных поставок продукции. Таким образом в тверском регионе решаются задачи, поставленные губернатором Игорем Руденей по развитию импортозамещающих производств", - отметили в пресс-службе.
На решение этих задач, в том числе нацелены договоренности, достигнутые главой региона на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года. Тогда Игорь Руденя подписал соглашение о взаимодействии с председателем правления корпорации МСП Александром Исаевичем, которое подразумевает расширение мер поддержки предпринимателей Тверской области. В частности, это предоставление поручительств в банках, льготный лизинг, участие в программах льготного кредитования.
"Наша главная задача – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали импортозамещающие проекты, открывали новые рабочие места", – процитировали в пресс-службе Руденю.
Под Тверью создается производство оборудования для нефтегазовых скважин
27 октября, 10:37Тверская область
Под Тверью создается производство оборудования для нефтегазовых скважин
 
Тверская областьИгорь РуденяЭкономикаАлександр ИсаевичКорпорация МСП
 
 
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