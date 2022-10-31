Тверское предприятие расширит производство ламинатной упаковки
Производство ламината. Архивное фото
ТВЕРЬ, 31 окт – РИА Новости. Тверское предприятие расширит производство ламинатной упаковки, благодаря льготному кредиту, предоставленному при содействии федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорации МСП) в размере 50 миллионов рублей на приобретение нового оборудования, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Средства будут направлены на расширение производства ламинатных туб с целью замещения импортных поставок продукции. Таким образом в тверском регионе решаются задачи, поставленные губернатором Игорем Руденей по развитию импортозамещающих производств", - отметили в пресс-службе.
На решение этих задач, в том числе нацелены договоренности, достигнутые главой региона на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года. Тогда Игорь Руденя подписал соглашение о взаимодействии с председателем правления корпорации МСП Александром Исаевичем, которое подразумевает расширение мер поддержки предпринимателей Тверской области. В частности, это предоставление поручительств в банках, льготный лизинг, участие в программах льготного кредитования.
"Наша главная задача – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали импортозамещающие проекты, открывали новые рабочие места", – процитировали в пресс-службе Руденю.