https://ria.ru/20221031/proizvodstvo-1828214829.html

Тверское предприятие расширит производство ламинатной упаковки

Тверское предприятие расширит производство ламинатной упаковки - РИА Новости, 31.10.2022

Тверское предприятие расширит производство ламинатной упаковки

Тверское предприятие расширит производство ламинатной упаковки, благодаря льготному кредиту, предоставленному при содействии федеральной корпорации по развитию... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:46

2022-10-31T17:46

2022-10-31T17:46

тверская область

игорь руденя

экономика

александр исаевич

корпорация мсп

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ТВЕРЬ, 31 окт – РИА Новости. Тверское предприятие расширит производство ламинатной упаковки, благодаря льготному кредиту, предоставленному при содействии федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорации МСП) в размере 50 миллионов рублей на приобретение нового оборудования, сообщает пресс-служба регионального правительства."Средства будут направлены на расширение производства ламинатных туб с целью замещения импортных поставок продукции. Таким образом в тверском регионе решаются задачи, поставленные губернатором Игорем Руденей по развитию импортозамещающих производств", - отметили в пресс-службе.На решение этих задач, в том числе нацелены договоренности, достигнутые главой региона на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года. Тогда Игорь Руденя подписал соглашение о взаимодействии с председателем правления корпорации МСП Александром Исаевичем, которое подразумевает расширение мер поддержки предпринимателей Тверской области. В частности, это предоставление поручительств в банках, льготный лизинг, участие в программах льготного кредитования."Наша главная задача – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали импортозамещающие проекты, открывали новые рабочие места", – процитировали в пресс-службе Руденю.

https://ria.ru/20221027/tver-1827108890.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, экономика, александр исаевич, корпорация мсп