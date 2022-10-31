https://ria.ru/20221031/priostanovka-1828264606.html
Минобороны: Россия не вышла из соглашений "Черноморской инициативы"
Минобороны: Россия не вышла из соглашений "Черноморской инициативы" - РИА Новости, 31.10.2022
Минобороны: Россия не вышла из соглашений "Черноморской инициативы"
Россия как основной участник соглашений в рамках "Черноморской инициативы" не выходит из них, а приостанавливает их действие, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T20:45
2022-10-31T20:45
2022-10-31T20:52
россия
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия как основной участник соглашений в рамках "Черноморской инициативы" не выходит из них, а приостанавливает их действие, заявили в Минобороны РФ."Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221031/suda-1828264273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
20:45 31.10.2022 (обновлено: 20:52 31.10.2022)
Минобороны: Россия не вышла из соглашений "Черноморской инициативы"
Минобороны: Россия не вышла из соглашений "Черноморской инициативы", а приостановила их