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Минобороны: Россия не вышла из соглашений "Черноморской инициативы" - РИА Новости, 31.10.2022
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Минобороны: Россия не вышла из соглашений "Черноморской инициативы"
Минобороны: Россия не вышла из соглашений "Черноморской инициативы" - РИА Новости, 31.10.2022
Минобороны: Россия не вышла из соглашений "Черноморской инициативы"
Россия как основной участник соглашений в рамках "Черноморской инициативы" не выходит из них, а приостанавливает их действие, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T20:45
2022-10-31T20:52
россия
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия как основной участник соглашений в рамках "Черноморской инициативы" не выходит из них, а приостанавливает их действие, заявили в Минобороны РФ."Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие", - сказали в ведомстве.
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россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
20:45 31.10.2022 (обновлено: 20:52 31.10.2022)
 
Минобороны: Россия не вышла из соглашений "Черноморской инициативы"

Минобороны: Россия не вышла из соглашений "Черноморской инициативы", а приостановила их

© Фото : Министерство инфраструктуры УкраиныСудно OCEAN LION в порту Черноморска
Судно OCEAN LION в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно OCEAN LION в порту Черноморска. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия как основной участник соглашений в рамках "Черноморской инициативы" не выходит из них, а приостанавливает их действие, заявили в Минобороны РФ.
"Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие", - сказали в ведомстве.
Корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 20:42
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РоссияВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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