https://ria.ru/20221031/priostanovka-1828264606.html

Минобороны: Россия не вышла из соглашений "Черноморской инициативы"

Минобороны: Россия не вышла из соглашений "Черноморской инициативы" - РИА Новости, 31.10.2022

Минобороны: Россия не вышла из соглашений "Черноморской инициативы"

Россия как основной участник соглашений в рамках "Черноморской инициативы" не выходит из них, а приостанавливает их действие, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T20:45

2022-10-31T20:45

2022-10-31T20:52

россия

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия как основной участник соглашений в рамках "Черноморской инициативы" не выходит из них, а приостанавливает их действие, заявили в Минобороны РФ."Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221031/suda-1828264273.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)