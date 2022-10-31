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В Воронеже потушили пожар на крыше четырехэтажки - РИА Новости, 31.10.2022
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В Воронеже потушили пожар на крыше четырехэтажки
В Воронеже потушили пожар на крыше четырехэтажки - РИА Новости, 31.10.2022
В Воронеже потушили пожар на крыше четырехэтажки
Пожар в четырехэтажке в Воронеже, у которой загорелась вся крыша целиком, потушен, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:25
2022-10-31T18:25
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Пожар в четырехэтажке в Воронеже, у которой загорелась вся крыша целиком, потушен, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.Информация о возгорании кровли четырехэтажного дома №17 на улице Небольсина поступила в 14.13 мск. Пожар был локализован в 15.09 на всей ее площади - 600 квадратных метров. Эвакуированы около 50 жильцов, никто не пострадал."Ликвидация пожара - 15.35", - говорится в сообщении.Как написал в своем Telegram-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин, к дому были направлены автобусы для обогрева эвакуированных жильцов. "Дальше все решения по их размещению будем принимать, исходя из оперативной обстановки... Специалисты опросят всех жителей дома, чтобы выяснить, кому потребуется место в пункте временного размещения. Мест в таких объектах у нас достаточно, без крыши над головой в эти дни никто не останется", - написал мэр Воронежа. Сейчас в Воронеже около плюс двух.Позднее мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил о введении в городе режима ЧС из-за пожара. "Для ликвидации последствий пожара в доме 17 по улице Небольсина введем режим ЧС, это позволит нам оперативно финансировать мероприятия по восстановлению кровли и коммуникаций из резервного фонда администрации", - написал Кстенин в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас важно понять, сколько жильцов дома нуждаются во временном размещении. Многие из них на работе, поэтому до поздней ночи у дома будут дежурить сотрудники управы района и автобус. "Следующим этапом будет оценка последствий пожара, степени повреждений и, соответственно, необходимых для их устранения работ. Это будет выполняться уже завтра. Все необходимое - материалы, силы и средства в наличии", - добавил мэр.
https://ria.ru/20221029/pozhar-1827792242.html
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происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
18:25 31.10.2022
 
В Воронеже потушили пожар на крыше четырехэтажки

В Воронеже потушили возгорание кровли четырехэтажного дома

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Пожар в четырехэтажке в Воронеже, у которой загорелась вся крыша целиком, потушен, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.
Информация о возгорании кровли четырехэтажного дома №17 на улице Небольсина поступила в 14.13 мск. Пожар был локализован в 15.09 на всей ее площади - 600 квадратных метров. Эвакуированы около 50 жильцов, никто не пострадал.
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Пожар в трехэтажном здании в Москве потушили
"Ликвидация пожара - 15.35", - говорится в сообщении.
Как написал в своем Telegram-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин, к дому были направлены автобусы для обогрева эвакуированных жильцов. "Дальше все решения по их размещению будем принимать, исходя из оперативной обстановки... Специалисты опросят всех жителей дома, чтобы выяснить, кому потребуется место в пункте временного размещения. Мест в таких объектах у нас достаточно, без крыши над головой в эти дни никто не останется", - написал мэр Воронежа. Сейчас в Воронеже около плюс двух.
Позднее мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил о введении в городе режима ЧС из-за пожара. "Для ликвидации последствий пожара в доме 17 по улице Небольсина введем режим ЧС, это позволит нам оперативно финансировать мероприятия по восстановлению кровли и коммуникаций из резервного фонда администрации", - написал Кстенин в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас важно понять, сколько жильцов дома нуждаются во временном размещении. Многие из них на работе, поэтому до поздней ночи у дома будут дежурить сотрудники управы района и автобус. "Следующим этапом будет оценка последствий пожара, степени повреждений и, соответственно, необходимых для их устранения работ. Это будет выполняться уже завтра. Все необходимое - материалы, силы и средства в наличии", - добавил мэр.
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