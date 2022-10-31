https://ria.ru/20221031/pozhar-1828232865.html

В Воронеже потушили пожар на крыше четырехэтажки

В Воронеже потушили пожар на крыше четырехэтажки - РИА Новости, 31.10.2022

В Воронеже потушили пожар на крыше четырехэтажки

Пожар в четырехэтажке в Воронеже, у которой загорелась вся крыша целиком, потушен, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:25

2022-10-31T18:25

2022-10-31T18:25

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Пожар в четырехэтажке в Воронеже, у которой загорелась вся крыша целиком, потушен, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.Информация о возгорании кровли четырехэтажного дома №17 на улице Небольсина поступила в 14.13 мск. Пожар был локализован в 15.09 на всей ее площади - 600 квадратных метров. Эвакуированы около 50 жильцов, никто не пострадал."Ликвидация пожара - 15.35", - говорится в сообщении.Как написал в своем Telegram-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин, к дому были направлены автобусы для обогрева эвакуированных жильцов. "Дальше все решения по их размещению будем принимать, исходя из оперативной обстановки... Специалисты опросят всех жителей дома, чтобы выяснить, кому потребуется место в пункте временного размещения. Мест в таких объектах у нас достаточно, без крыши над головой в эти дни никто не останется", - написал мэр Воронежа. Сейчас в Воронеже около плюс двух.Позднее мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил о введении в городе режима ЧС из-за пожара. "Для ликвидации последствий пожара в доме 17 по улице Небольсина введем режим ЧС, это позволит нам оперативно финансировать мероприятия по восстановлению кровли и коммуникаций из резервного фонда администрации", - написал Кстенин в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас важно понять, сколько жильцов дома нуждаются во временном размещении. Многие из них на работе, поэтому до поздней ночи у дома будут дежурить сотрудники управы района и автобус. "Следующим этапом будет оценка последствий пожара, степени повреждений и, соответственно, необходимых для их устранения работ. Это будет выполняться уже завтра. Все необходимое - материалы, силы и средства в наличии", - добавил мэр.

https://ria.ru/20221029/pozhar-1827792242.html

https://ria.ru/20221029/pozhar-1827816216.html

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж