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В Воронеже загорелась крыша четырехэтажки - РИА Новости, 31.10.2022
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В Воронеже загорелась крыша четырехэтажки
В Воронеже загорелась крыша четырехэтажки - РИА Новости, 31.10.2022
В Воронеже загорелась крыша четырехэтажки
Пожарные локализовали на площади 600 квадратных метров возгорание кровли четырехэтажки в Воронеже, откуда были эвакуированы 50 жильцов, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:39
2022-10-31T15:39
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Пожарные локализовали на площади 600 квадратных метров возгорание кровли четырехэтажки в Воронеже, откуда были эвакуированы 50 жильцов, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.Информация о возгорании кровли четырехэтажного дома №17 на улице Небольсина поступила пожарным в 14.13. По предварительным данным, площадь пожара составила порядка 450 квадратных метров, эвакуированы около 50 жильцов, никто не пострадал."Локализация пожара - 15.09 (мск) по всей площади кровли, 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
15:39 31.10.2022
 
В Воронеже загорелась крыша четырехэтажки

В Воронеже загорелась крыша четырехэтажки, эвакуировали 50 жильцов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Пожарные локализовали на площади 600 квадратных метров возгорание кровли четырехэтажки в Воронеже, откуда были эвакуированы 50 жильцов, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.
Информация о возгорании кровли четырехэтажного дома №17 на улице Небольсина поступила пожарным в 14.13. По предварительным данным, площадь пожара составила порядка 450 квадратных метров, эвакуированы около 50 жильцов, никто не пострадал.
"Локализация пожара - 15.09 (мск) по всей площади кровли, 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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