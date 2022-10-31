https://ria.ru/20221031/pozhar-1828158274.html
В Воронеже загорелась крыша четырехэтажки
В Воронеже загорелась крыша четырехэтажки - РИА Новости, 31.10.2022
В Воронеже загорелась крыша четырехэтажки
Пожарные локализовали на площади 600 квадратных метров возгорание кровли четырехэтажки в Воронеже, откуда были эвакуированы 50 жильцов, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:39
2022-10-31T15:39
2022-10-31T15:39
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Пожарные локализовали на площади 600 квадратных метров возгорание кровли четырехэтажки в Воронеже, откуда были эвакуированы 50 жильцов, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.Информация о возгорании кровли четырехэтажного дома №17 на улице Небольсина поступила пожарным в 14.13. По предварительным данным, площадь пожара составила порядка 450 квадратных метров, эвакуированы около 50 жильцов, никто не пострадал."Локализация пожара - 15.09 (мск) по всей площади кровли, 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221014/dtp-1823946914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж
В Воронеже загорелась крыша четырехэтажки
В Воронеже загорелась крыша четырехэтажки, эвакуировали 50 жильцов
ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Пожарные локализовали на площади 600 квадратных метров возгорание кровли четырехэтажки в Воронеже, откуда были эвакуированы 50 жильцов, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.
Информация о возгорании кровли четырехэтажного дома №17 на улице Небольсина поступила пожарным в 14.13. По предварительным данным, площадь пожара составила порядка 450 квадратных метров, эвакуированы около 50 жильцов, никто не пострадал.
"Локализация пожара - 15.09 (мск) по всей площади кровли, 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.