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Прирост выпавшего снега в Москве в среднем составил около сантиметра - РИА Новости, 31.10.2022
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Прирост выпавшего снега в Москве в среднем составил около сантиметра
Прирост выпавшего снега в Москве в среднем составил около сантиметра - РИА Новости, 31.10.2022
Прирост выпавшего снега в Москве в среднем составил около сантиметра
Прирост выпавшего за ночь снега в столице в среднем составил 1 сантиметр, москвичей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщили в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:02
2022-10-31T11:10
москва
общество
погода
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Прирост выпавшего за ночь снега в столице в среднем составил 1 сантиметр, москвичей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прирост выпавшего за ночь снега в среднем составил 1 сантиметр. В местах образования снежного покрова ведутся работы по уборке пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы", - говорится в сообщении.Также в сообщении добавили, что согласно прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 м/с.В комплексе городского хозяйства попросили горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автолюбителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте, если они еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю.
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москва, общество, погода
Москва, Общество, Погода
10:02 31.10.2022 (обновлено: 11:10 31.10.2022)
 
Прирост выпавшего снега в Москве в среднем составил около сантиметра

Прирост выпавшего за ночь снега в Москве в среднем составил около сантиметра

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Прирост выпавшего за ночь снега в столице в среднем составил 1 сантиметр, москвичей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Прирост выпавшего за ночь снега в среднем составил 1 сантиметр. В местах образования снежного покрова ведутся работы по уборке пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы", - говорится в сообщении.
Также в сообщении добавили, что согласно прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 м/с.
В комплексе городского хозяйства попросили горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автолюбителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте, если они еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю.
Снег - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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