https://ria.ru/20221031/poteplenie-1828010939.html

Прирост выпавшего снега в Москве в среднем составил около сантиметра

Прирост выпавшего снега в Москве в среднем составил около сантиметра - РИА Новости, 31.10.2022

Прирост выпавшего снега в Москве в среднем составил около сантиметра

Прирост выпавшего за ночь снега в столице в среднем составил 1 сантиметр, москвичей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщили в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:02

2022-10-31T10:02

2022-10-31T11:10

москва

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Прирост выпавшего за ночь снега в столице в среднем составил 1 сантиметр, москвичей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прирост выпавшего за ночь снега в среднем составил 1 сантиметр. В местах образования снежного покрова ведутся работы по уборке пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы", - говорится в сообщении.Также в сообщении добавили, что согласно прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 м/с.В комплексе городского хозяйства попросили горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автолюбителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте, если они еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю.

https://ria.ru/20221021/sneg-1825556668.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество, погода