https://ria.ru/20221031/poteplenie-1828010939.html
Прирост выпавшего снега в Москве в среднем составил около сантиметра
Прирост выпавшего снега в Москве в среднем составил около сантиметра - РИА Новости, 31.10.2022
Прирост выпавшего снега в Москве в среднем составил около сантиметра
Прирост выпавшего за ночь снега в столице в среднем составил 1 сантиметр, москвичей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщили в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:02
2022-10-31T10:02
2022-10-31T11:10
москва
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818619794_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fd8386b54ab9d265f484fa9a5c851dc3.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Прирост выпавшего за ночь снега в столице в среднем составил 1 сантиметр, москвичей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прирост выпавшего за ночь снега в среднем составил 1 сантиметр. В местах образования снежного покрова ведутся работы по уборке пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы", - говорится в сообщении.Также в сообщении добавили, что согласно прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 м/с.В комплексе городского хозяйства попросили горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автолюбителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте, если они еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю.
https://ria.ru/20221021/sneg-1825556668.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818619794_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b20a8c0e00762e13e9c8236ef935f9d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода
10:02 31.10.2022 (обновлено: 11:10 31.10.2022)
Прирост выпавшего снега в Москве в среднем составил около сантиметра
Прирост выпавшего за ночь снега в Москве в среднем составил около сантиметра
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Прирост выпавшего за ночь снега в столице в среднем составил 1 сантиметр, москвичей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщили
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Прирост выпавшего за ночь снега в среднем составил 1 сантиметр. В местах образования снежного покрова ведутся работы по уборке пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы", - говорится в сообщении.
Также в сообщении добавили, что согласно прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 м/с.
В комплексе городского хозяйства попросили горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автолюбителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте, если они еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю.