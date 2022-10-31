https://ria.ru/20221031/politika-1828286846.html

Путин: европейцы проводят политику исключения России из различных форматов

Путин: европейцы проводят политику исключения России из различных форматов - РИА Новости, 31.10.2022

Путин: европейцы проводят политику исключения России из различных форматов

Европейские партнеры проводят свою политику так, чтобы исключить РФ из различных форматов, в том числе касающихся ситуации в Нагорном Карабахе, но в некоторых... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:16

2022-10-31T23:16

2022-10-31T23:16

владимир путин

никол пашинян

ильхам алиев

россия

сочи

прага

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Европейские партнеры проводят свою политику так, чтобы исключить РФ из различных форматов, в том числе касающихся ситуации в Нагорном Карабахе, но в некоторых ситуациях это абсолютно невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.Во время пресс-конференции президенту был задан вопрос о том, как коррелируются результаты прошедшего в Сочи саммита со встречей Алиева и Пашиняна на первом заседании Европейского политического сообщества в Праге в начале октября."Что касается встречи в Праге без участия России. Почему без участия (РФ - ред.) - для нас понятно, и никому объяснять не нужно. Наши европейские партнеры проводят свою политику таким образом, чтобы пытаться Россию исключить из всяких форматов. Ясно совершенно, что это в некоторых ситуациях абсолютно нереалистично, невозможно так, например, как в этом случае", - сказал Путин.Он отметил, что со своей стороны РФ всегда приветствует любые усилия, направленные на урегулирование. "Поэтому, что касается того, как коррелируется, коррелируется вполне естественным образом, и мы поддерживаем все, что направлено на снижение противостояния и на урегулирование, как я уже об этом сказал", - подчеркнул Путин.Ранее Путин сообщил, что по итогам трехстороннего саммита в Сочи стороны согласовали совместное заявление.

https://ria.ru/20221031/zayavlenie-1828274664.html

россия

сочи

прага

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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"Не все удалось согласовать". Путин о совместном заявлении по Нагорному Карабаху Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, прошедшая в Сочи встреча с лидерами Азербайджана и Армении была очень полезной и создала благоприятную атмосферу для будущих договоренностей. 2022-10-31T23:16 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, россия, сочи, прага