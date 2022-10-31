https://ria.ru/20221031/podmoskove-1828071059.html
Подмосковье вошло в топ регионов по числу участников проекта "Код будущего"
Подмосковье вошло в топ регионов по числу участников проекта "Код будущего" - РИА Новости, 31.10.2022
Подмосковье вошло в топ регионов по числу участников проекта "Код будущего"
Московская область заняла второе место по количеству заявок на участие во всероссийском проекте "Код будущего" говорится в сообщении министерства госуправления, РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:47
2022-10-31T12:47
2022-10-31T12:47
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Московская область заняла второе место по количеству заявок на участие во всероссийском проекте "Код будущего" говорится в сообщении министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.Проект "Код будущего" организован Минцифры России под эгидой федерального проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика". За два месяца школьники Подмосковья подали 11,5 тысяч заявок."Бесплатные курсы рассчитаны на 2 года обучения. На занятиях ребята получат углубленные знания в области программирования и изучат самые популярные языки – Python, Java, C++, C#. Подать заявку на Едином портале госуслуг могут ученики 8-11 классов подмосковных школ", – приводятся в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник.Подать заявление может сам школьник, его родители или законные представители.
https://ria.ru/20221027/pererabotka-1827329196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), россия, образование - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Образование - Общество
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Московская область заняла второе место по количеству заявок на участие во всероссийском проекте "Код будущего" говорится в сообщении министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Проект "Код будущего" организован Минцифры России
под эгидой федерального проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика". За два месяца школьники Подмосковья подали 11,5 тысяч заявок.
"Бесплатные курсы рассчитаны на 2 года обучения. На занятиях ребята получат углубленные знания в области программирования и изучат самые популярные языки – Python, Java, C++, C#. Подать заявку на Едином портале госуслуг могут ученики 8-11 классов подмосковных школ", – приводятся в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник.
Подать заявление может сам школьник, его родители или законные представители.