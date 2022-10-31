https://ria.ru/20221031/podgotovka-1828136357.html

Китай изучает новую систему подготовки резерва космических специалистов

Китай изучает новую систему подготовки резерва космических специалистов - РИА Новости, 31.10.2022

Китай изучает новую систему подготовки резерва космических специалистов

Китай изучает новую систему подготовки резерва космических специалистов. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:06

2022-10-31T15:06

2022-10-31T15:06

россия-китай: главное

массачусетский технологический институт

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

гарвардский университет

китай

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МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай изучает новую систему подготовки резерва космических специалистов.Китай в понедельник запустил лабораторный модуль "Мэнтянь", что означает переход на завершающую стадию строительства китайской космической станции "Тяньгун"("Небесный дворец"). В процессе стремительного развития китайской пилотируемой космонавтики подготовка резерва космических специалистов имеет важное значение. В докладе 20-го съезда Коммунистической партии Китая было выдвинуто положение о единстве образования, науки, техники и кадров, подчеркнута необходимость осуществления стратегии подъема страны силами науки и образования, усиления роли кадров в деле модернизации. В подготовке специалистов для космической отрасли особый упор делается на объединение знаний, сплочённости и сотрудничестве. Для этого требуется междисциплинарный подход, глубокая интеграция в производство, преподавание и исследования. В данной области Китай активно изучает комплексную систему подготовки космических специалистов, ориентированную на будущее.Технология будущегоВ Харбинском политехническом университете работает группа по основам спутниковых систем. Эта группа студентов бакалавриата получила название "группа малых спутников". Она занимается проектированием и использованием систем космических кораблей. Это особая группа Института технологий будущего при Харбинском политехническом университете. Прием студентов осуществляется с 2020 года. В первую группу принято 34 студента.Институт технологий будущего является учебным заведением нового типа, созданным в Китае для изучения закономерностей комплексного междисциплинарного научно-профессионального сотрудничества и исследования новых моделей подготовки ведущих специалистов в области технологий будущего. Первые институты технологий будущего были созданы в 2021 году в 12 высших учебных заведениях страны. Харбинский политехнический университет, на который возложена миссия ведущего китайского университета в области космонавтики, стал одним из таких 12 учебных заведений. Поскольку особое внимание в космической программе уделяется объединению знаний, сплочению и сотрудничеству, изучение системы подготовки резерва космических специалистов с использованием междисциплинарного подхода и глубокой интеграции с производством, преподаванием и исследованиями стало одной из основных задач Института технологий будущего при Харбинском политехническом университете.По словам академика Китайской академии наук, директора Института технологий будущего Лэн Цзиньсуна, в течение первых двух лет институт преимущественно укреплял базу. В последующие два года студенты получат возможность принять участие в важных научно-исследовательских проектах. Фактически уже сейчас студенты первого и второго курсов бакалавриата начали участвовать в научно-исследовательских проектах.Микросателлит "Дружба АСРТУ"Лю Цзайхуа - студент третьего курса, обучающийся в "группе малых спутников" института технологий будущего при Харбинском политехническом университете. На первом курсе он присоединился к университетской команде "Сирень" и принял участие в проекте по микросателлитам "Дружба АСРТУ". Члены команды "Сирень" представляют различные факультеты университета. Проект "Дружба АСРТУ", над которым они работают, - это 12-юнитовый спутник. Более 10 полезных нагрузок спутника разработаны Харбинским политехническим университетом, Пекинским университетом авиации и космонавтики, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и другими китайскими и российскими высшими учебными заведениями. Спутник стал небольшой космической лабораторией для совместного использования китайскими и российскими университетами. В ходе исследований и разработок Лю Цзайхуа осознал важность сочетания теоретических знаний и инженерной практики."Поскольку я пишу программное обеспечение для систем управления пространственным положением и траекторией полета, многие наши алгоритмы управления теоретически очень хороши, а некоторые их характеристики мы можем регулировать. Однако при реальном использовании системы могут возникнуть различные ограничения, которые приведут к невозможности достижения состояния абсолютного равновесия. Это вызовет различные колебания. Все это нам придется дорабатывать на практике", — сказал китайский студент.Как считает член специализированного комитета по "умному" космосу Китайского общества космических исследований, профессор Харбинского политехнического университета Вэй Чэн, процесс подготовки и обучения специалистов, который использовался ранее, был для студентов лишь процессом пассивного обучения. После появления практической составляющей пассивное обучение становится активным. Кроме того, в процессе занятий развивается не только умозрительное и командное мышление, но и совместное размышление над инновациями и исследованиями. Такой способ мышления намного лучше прежнего.Международное изучениеВ настоящее время все ведущие университеты мира изучают систему подготовки резерва космических специалистов с использованием междисциплинарного подхода и глубокой интеграции в производство, преподавание и исследования. В этом аспекте исследования Китая занимают передовые позиции в мире.Ввиду того, что специалистам требуется огромный объем знаний, такие учебные заведения как Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет и колледж Олин предпринимают попытки исследований в этом направлении. Китайские высшие учебные заведения - Пекинский университет, университет Цинхуа, Южный научно-технологический университет - также предпринимают попытки исследований в данной отрасли."Это означает, что научно-исследовательская деятельность будет продолжаться на протяжении всех четырёх лет обучения студента. Это позволит ему использовать полученные теоретические знания в ходе работы над научно-исследовательскими проектами. Другими словами, теоретические знания будут направлять его в научно-исследовательской работе", - сказал академик Китайской академии наук Лэн Цзиньсун.В белой книге "Космическая деятельность Китая-2021", изданной в начале 2022 года, было отмечено, что средний возраст членов команд "Чанъэ", "Тяньвэнь", "Шэньчжоу" и "Бэйдоу" находится в диапазоне 30-40 лет. В настоящее время, по мере постепенного формирования системы подготовки резерва космических специалистов, все больше и больше новых сил с нетерпением ждут, когда они смогут стать частью большой семьи космической отрасли.

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https://ria.ru/20220424/kosmodromy-1785198626.html

https://ria.ru/20220907/sputniki-1815066126.html

https://ria.ru/20220930/uchenye-1820550802.html

https://ria.ru/20221006/otbor-1821963649.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

массачусетский технологический институт, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, гарвардский университет, китай