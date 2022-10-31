https://ria.ru/20221031/pervomaysk-1828031419.html

Украинские военные обстреляли Первомайск

Украинские военные обстреляли Первомайск - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские военные обстреляли Первомайск

Украинские войска открыли огонь по городу Первомайск в Луганской Народной Республике, повреждены здания недействующей больницы и колледжа, сообщил глава... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:56

2022-10-31T10:56

2022-10-31T11:47

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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Первомайск в Луганской Народной Республике, повреждены здания недействующей больницы и колледжа, сообщил глава городской администрации Сергей Колягин.Ранее он заявил РИА Новости, что в результате обстрелов со стороны украинских войск с конца февраля в Первомайске повреждены более 4 тысяч объектов, в том числе жилого фонда и инфраструктуры."Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли наш город. Разрушено одно из зданий имущественного комплекса бывшей "Менжинской больницы", которая на данный момент законсервирована. Взрывной волной повреждено остекление мастерских первомайского колледжа", - написал Колягин в Telegram.По его словам, информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/obstrel-1827969407.html

первомайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, первомайск, украина