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Украинские военные обстреляли Первомайск - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/pervomaysk-1828031419.html
Украинские военные обстреляли Первомайск
Украинские военные обстреляли Первомайск - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские военные обстреляли Первомайск
Украинские войска открыли огонь по городу Первомайск в Луганской Народной Республике, повреждены здания недействующей больницы и колледжа, сообщил глава... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:56
2022-10-31T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
первомайск
украина
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Первомайск в Луганской Народной Республике, повреждены здания недействующей больницы и колледжа, сообщил глава городской администрации Сергей Колягин.Ранее он заявил РИА Новости, что в результате обстрелов со стороны украинских войск с конца февраля в Первомайске повреждены более 4 тысяч объектов, в том числе жилого фонда и инфраструктуры."Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли наш город. Разрушено одно из зданий имущественного комплекса бывшей "Менжинской больницы", которая на данный момент законсервирована. Взрывной волной повреждено остекление мастерских первомайского колледжа", - написал Колягин в Telegram.По его словам, информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/obstrel-1827969407.html
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в мире, первомайск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Первомайск, Украина
10:56 31.10.2022 (обновлено: 11:47 31.10.2022)
 
Украинские военные обстреляли Первомайск

Украинские военные обстреляли Первомайск, повреждена больница

© Фото : Сергей Колягин/TelegramРазрушенное здание бывшей Менжинской больницы в городе Первомайск
Разрушенное здание бывшей Менжинской больницы в городе Первомайск - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Сергей Колягин/Telegram
Разрушенное здание бывшей Менжинской больницы в городе Первомайск
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Первомайск в Луганской Народной Республике, повреждены здания недействующей больницы и колледжа, сообщил глава городской администрации Сергей Колягин.
Ранее он заявил РИА Новости, что в результате обстрелов со стороны украинских войск с конца февраля в Первомайске повреждены более 4 тысяч объектов, в том числе жилого фонда и инфраструктуры.
"Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли наш город. Разрушено одно из зданий имущественного комплекса бывшей "Менжинской больницы", которая на данный момент законсервирована. Взрывной волной повреждено остекление мастерских первомайского колледжа", - написал Колягин в Telegram.
По его словам, информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
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