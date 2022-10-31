https://ria.ru/20221031/pervomaysk-1828031419.html
Украинские военные обстреляли Первомайск
Украинские военные обстреляли Первомайск - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские военные обстреляли Первомайск
Украинские войска открыли огонь по городу Первомайск в Луганской Народной Республике, повреждены здания недействующей больницы и колледжа, сообщил глава... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:56
2022-10-31T10:56
2022-10-31T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
первомайск
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828042575_0:162:1280:882_1920x0_80_0_0_d840813d2feaa790a8c9965ca530746f.jpg
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Первомайск в Луганской Народной Республике, повреждены здания недействующей больницы и колледжа, сообщил глава городской администрации Сергей Колягин.Ранее он заявил РИА Новости, что в результате обстрелов со стороны украинских войск с конца февраля в Первомайске повреждены более 4 тысяч объектов, в том числе жилого фонда и инфраструктуры."Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли наш город. Разрушено одно из зданий имущественного комплекса бывшей "Менжинской больницы", которая на данный момент законсервирована. Взрывной волной повреждено остекление мастерских первомайского колледжа", - написал Колягин в Telegram.По его словам, информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/obstrel-1827969407.html
первомайск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828042575_4:0:1280:957_1920x0_80_0_0_f7d3ba91ab9d052b8df11796c09a2896.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, первомайск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Первомайск, Украина
10:56 31.10.2022 (обновлено: 11:47 31.10.2022)
Украинские военные обстреляли Первомайск
Украинские военные обстреляли Первомайск, повреждена больница