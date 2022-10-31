https://ria.ru/20221031/pereselentsy-1828068361.html
Глава Подмосковья поручил уделить внимание переселенцам из Белгорода
Глава Подмосковья поручил уделить внимание переселенцам из Белгорода - РИА Новости, 31.10.2022
Глава Подмосковья поручил уделить внимание переселенцам из Белгорода
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание к вынужденным переселенцам из Белгородской области. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:31
2022-10-31T12:31
2022-10-31T12:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
белгородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807003231_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_490ac588b6a72e27b88881bfb88391ae.jpg
КРАСНОГОРСК, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание к вынужденным переселенцам из Белгородской области.Ранее в центры размещения прибыли около 400 переселенцев из Белгородской области."Знаю, что условия хорошие, вместе внимания много не бывает, поэтому прошу сопровождать все центры, где разместились жители из Белгородской области. В первую очередь для детей, все, что касается школы детского сада, чтобы дети не отставали от программы. Если не хватает ресурсов, то как и прежде можно рассчитывать на поддержку и помощь", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он также добавил, что министерству здравоохранения необходимо обратить особое внимание на пожилых людей и при необходимости организовать диспансеризацию и оказать помощь по проверки здоровья.
https://ria.ru/20221027/snaryazhenie-1827205065.html
московская область (подмосковье)
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807003231_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_b534fdde8b70c7753f5323be05912d14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), белгородская область, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Белгородская область, Общество