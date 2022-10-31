Рейтинг@Mail.ru
Глава Подмосковья поручил уделить внимание переселенцам из Белгорода - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221031/pereselentsy-1828068361.html
Глава Подмосковья поручил уделить внимание переселенцам из Белгорода
Глава Подмосковья поручил уделить внимание переселенцам из Белгорода - РИА Новости, 31.10.2022
Глава Подмосковья поручил уделить внимание переселенцам из Белгорода
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание к вынужденным переселенцам из Белгородской области. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:31
2022-10-31T12:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
белгородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807003231_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_490ac588b6a72e27b88881bfb88391ae.jpg
КРАСНОГОРСК, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание к вынужденным переселенцам из Белгородской области.Ранее в центры размещения прибыли около 400 переселенцев из Белгородской области."Знаю, что условия хорошие, вместе внимания много не бывает, поэтому прошу сопровождать все центры, где разместились жители из Белгородской области. В первую очередь для детей, все, что касается школы детского сада, чтобы дети не отставали от программы. Если не хватает ресурсов, то как и прежде можно рассчитывать на поддержку и помощь", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он также добавил, что министерству здравоохранения необходимо обратить особое внимание на пожилых людей и при необходимости организовать диспансеризацию и оказать помощь по проверки здоровья.
https://ria.ru/20221027/snaryazhenie-1827205065.html
московская область (подмосковье)
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807003231_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_b534fdde8b70c7753f5323be05912d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), белгородская область, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Белгородская область, Общество
12:31 31.10.2022
 

Глава Подмосковья поручил уделить внимание переселенцам из Белгорода

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание к вынужденным переселенцам из Белгородской области.
Ранее в центры размещения прибыли около 400 переселенцев из Белгородской области.
"Знаю, что условия хорошие, вместе внимания много не бывает, поэтому прошу сопровождать все центры, где разместились жители из Белгородской области. В первую очередь для детей, все, что касается школы детского сада, чтобы дети не отставали от программы. Если не хватает ресурсов, то как и прежде можно рассчитывать на поддержку и помощь", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
Он также добавил, что министерству здравоохранения необходимо обратить особое внимание на пожилых людей и при необходимости организовать диспансеризацию и оказать помощь по проверки здоровья.
Снаряжение для подразделения добровольческого батальона Барс-4 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 14:52Новости Подмосковья
Добровольцы "Барс-4" получили снаряжение от губернатора Подмосковья
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Белгородская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала