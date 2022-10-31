https://ria.ru/20221031/pereselentsy-1828068361.html

Глава Подмосковья поручил уделить внимание переселенцам из Белгорода

Глава Подмосковья поручил уделить внимание переселенцам из Белгорода - РИА Новости, 31.10.2022

Глава Подмосковья поручил уделить внимание переселенцам из Белгорода

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание к вынужденным переселенцам из Белгородской области. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:31

2022-10-31T12:31

2022-10-31T12:31

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КРАСНОГОРСК, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание к вынужденным переселенцам из Белгородской области.Ранее в центры размещения прибыли около 400 переселенцев из Белгородской области."Знаю, что условия хорошие, вместе внимания много не бывает, поэтому прошу сопровождать все центры, где разместились жители из Белгородской области. В первую очередь для детей, все, что касается школы детского сада, чтобы дети не отставали от программы. Если не хватает ресурсов, то как и прежде можно рассчитывать на поддержку и помощь", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он также добавил, что министерству здравоохранения необходимо обратить особое внимание на пожилых людей и при необходимости организовать диспансеризацию и оказать помощь по проверки здоровья.

https://ria.ru/20221027/snaryazhenie-1827205065.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), белгородская область, общество