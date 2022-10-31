https://ria.ru/20221031/peregovory-1828163277.html

Переговоры Путина и Пашиняна продолжились встречей тет-а-тет

Переговоры Путина и Пашиняна продолжились встречей тет-а-тет - РИА Новости, 31.10.2022

Переговоры Путина и Пашиняна продолжились встречей тет-а-тет

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна в расширенном составе, длившиеся чуть более часа, завершились и продолжились... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:52

2022-10-31T15:52

2022-10-31T16:30

владимир путин

никол пашинян

армения

россия

политика

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна в расширенном составе, длившиеся чуть более часа, завершились и продолжились тет-а-тет.Встреча прошла перед трехсторонним саммитом РФ, Армении и Азербайджана в Сочи.В самом начале переговоров Путин выразил надежду, что на встрече удастся продвинуться в вопросе карабахского урегулирования. Он подчеркнул, что конфликт надо завершать.Пашинян заявил, что до сих пор не решен вопрос освобождения армянских пленных. Ереван, по его словам, заинтересован в разблокировании региональных транспортных коммуникаций и готов пойти на соответствующие решения в любой момент.Пашинян также отметил, что Армении важен вывод азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.

https://ria.ru/20221031/karabakh-1828117084.html

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, никол пашинян, армения, россия, политика