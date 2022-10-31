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Переговоры Путина и Пашиняна продолжились встречей тет-а-тет - РИА Новости, 31.10.2022
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Переговоры Путина и Пашиняна продолжились встречей тет-а-тет
Переговоры Путина и Пашиняна продолжились встречей тет-а-тет - РИА Новости, 31.10.2022
Переговоры Путина и Пашиняна продолжились встречей тет-а-тет
Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна в расширенном составе, длившиеся чуть более часа, завершились и продолжились... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:52
2022-10-31T16:30
владимир путин
никол пашинян
армения
россия
политика
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна в расширенном составе, длившиеся чуть более часа, завершились и продолжились тет-а-тет.Встреча прошла перед трехсторонним саммитом РФ, Армении и Азербайджана в Сочи.В самом начале переговоров Путин выразил надежду, что на встрече удастся продвинуться в вопросе карабахского урегулирования. Он подчеркнул, что конфликт надо завершать.Пашинян заявил, что до сих пор не решен вопрос освобождения армянских пленных. Ереван, по его словам, заинтересован в разблокировании региональных транспортных коммуникаций и готов пойти на соответствующие решения в любой момент.Пашинян также отметил, что Армении важен вывод азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.
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владимир путин, никол пашинян, армения, россия, политика
Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Россия, Политика
15:52 31.10.2022 (обновлено: 16:30 31.10.2022)
 
Переговоры Путина и Пашиняна продолжились встречей тет-а-тет

Переговоры Путина и Пашиняна в Сочи, длившиеся более часа, продолжились встречей тет-а-тет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна в расширенном составе, длившиеся чуть более часа, завершились и продолжились тет-а-тет.
Встреча прошла перед трехсторонним саммитом РФ, Армении и Азербайджана в Сочи.
В самом начале переговоров Путин выразил надежду, что на встрече удастся продвинуться в вопросе карабахского урегулирования. Он подчеркнул, что конфликт надо завершать.
Пашинян заявил, что до сих пор не решен вопрос освобождения армянских пленных. Ереван, по его словам, заинтересован в разблокировании региональных транспортных коммуникаций и готов пойти на соответствующие решения в любой момент.
Пашинян также отметил, что Армении важен вывод азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.
Российский военнослужащий подразделения гуманитарного разминирования у БТР-80 в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 14:37
Путин заявил, что карабахский конфликт необходимо завершить
 
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