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Многие страны предложили посреднические услуги по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 31.10.2022
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Многие страны предложили посреднические услуги по Украине, заявили в МИД
Многие страны предложили посреднические услуги по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 31.10.2022
Многие страны предложили посреднические услуги по Украине, заявили в МИД
Многие страны предлагают посреднические услуги по урегулированию вокруг Украины, Москва готова, вопрос в другой стороне, заявил в понедельник замглавы... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:31
2022-10-31T13:31
михаил богданов
украина
россия
москва
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Многие страны предлагают посреднические услуги по урегулированию вокруг Украины, Москва готова, вопрос в другой стороне, заявил в понедельник замглавы российского МИД Михаил Богданов."Многие предлагают свои посреднические услуги, готовы и заинтересованы помочь в решении тех или иных проблем. Мы объясняем, что вопросы не к нам, потому что Россия, российское руководство не раз заявляло на самом высоком уровне, готова к диалогу, к контактам. Это другая сторона (не хочет)", - сказал Богданов журналистам, отвечая на вопрос, контактирует ли Россия с ОАЭ по вопросу содействия обмена пленными.
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михаил богданов, украина, россия, москва, в мире
Михаил Богданов, Украина, Россия, Москва, В мире
13:31 31.10.2022
 
Многие страны предложили посреднические услуги по Украине, заявили в МИД

Замглавы МИД Богданов: Москва готова к переговорам с Украиной, вопрос в другой стороне

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Многие страны предлагают посреднические услуги по урегулированию вокруг Украины, Москва готова, вопрос в другой стороне, заявил в понедельник замглавы российского МИД Михаил Богданов.
"Многие предлагают свои посреднические услуги, готовы и заинтересованы помочь в решении тех или иных проблем. Мы объясняем, что вопросы не к нам, потому что Россия, российское руководство не раз заявляло на самом высоком уровне, готова к диалогу, к контактам. Это другая сторона (не хочет)", - сказал Богданов журналистам, отвечая на вопрос, контактирует ли Россия с ОАЭ по вопросу содействия обмена пленными.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 20:48Специальная военная операция на Украине
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Михаил БогдановУкраинаРоссияМоскваВ мире
 
 
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