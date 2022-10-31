https://ria.ru/20221031/peregovory-1828091486.html
Многие страны предложили посреднические услуги по Украине, заявили в МИД
Многие страны предложили посреднические услуги по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 31.10.2022
Многие страны предложили посреднические услуги по Украине, заявили в МИД
Многие страны предлагают посреднические услуги по урегулированию вокруг Украины, Москва готова, вопрос в другой стороне, заявил в понедельник замглавы... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:31
2022-10-31T13:31
2022-10-31T13:31
михаил богданов
украина
россия
москва
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Многие страны предлагают посреднические услуги по урегулированию вокруг Украины, Москва готова, вопрос в другой стороне, заявил в понедельник замглавы российского МИД Михаил Богданов."Многие предлагают свои посреднические услуги, готовы и заинтересованы помочь в решении тех или иных проблем. Мы объясняем, что вопросы не к нам, потому что Россия, российское руководство не раз заявляло на самом высоком уровне, готова к диалогу, к контактам. Это другая сторона (не хочет)", - сказал Богданов журналистам, отвечая на вопрос, контактирует ли Россия с ОАЭ по вопросу содействия обмена пленными.
https://ria.ru/20221027/peregovory-1827360117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил богданов, украина, россия, москва, в мире
Михаил Богданов, Украина, Россия, Москва, В мире
Многие страны предложили посреднические услуги по Украине, заявили в МИД
Замглавы МИД Богданов: Москва готова к переговорам с Украиной, вопрос в другой стороне