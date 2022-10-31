https://ria.ru/20221031/peregovory-1827999923.html

Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном. Прямая трансляция

Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.10.2022

Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин в Сочи провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T21:05

2022-10-31T21:05

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владимир путин

россия

азербайджан

армения

ильхам алиев

никол пашинян

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Президент России Владимир Путин в Сочи провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

россия

азербайджан

армения

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Максим Зубков

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Максим Зубков

владимир путин, россия, азербайджан, армения, ильхам алиев, никол пашинян, видео