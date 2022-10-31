https://ria.ru/20221031/peregovory-1827999923.html
Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном. Прямая трансляция
Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.10.2022
Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин в Сочи провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T21:05
2022-10-31T21:05
2022-10-31T21:06
владимир путин
россия
азербайджан
армения
ильхам алиев
никол пашинян
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Президент России Владимир Путин в Сочи провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном
LIVE: Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном
2022-10-31T21:05
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PT2M52S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, азербайджан, армения, ильхам алиев, никол пашинян, видео
Владимир Путин, Россия, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин в Сочи провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
2022-10-31T21:05
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21:05 31.10.2022 (обновлено: 21:06 31.10.2022)
Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин в Сочи провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.