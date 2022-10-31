https://ria.ru/20221031/otdykh-1828217866.html

В Калужской области организуют отдых для детей участников спецоперации

В Калужской области организуют отдых для детей участников спецоперации - РИА Новости, 31.10.2022

В Калужской области организуют отдых для детей участников спецоперации

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разработать специальную программу летнего отдыха для детей участников специальной военной операции,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:53

2022-10-31T17:53

2022-10-31T17:53

калужская область

общество

владислав шапша

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КАЛУГА, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил разработать специальную программу летнего отдыха для детей участников специальной военной операции, сообщило правительство региона.Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального правительства замминистра образования и науки области Денис Зубов доложил об итогах летней оздоровительной кампании этого года и задачах на предстоящий период.По данным Зубова, в текущем году детский отдых и оздоровление детей были организованы для 87 тысяч детей региона. На эти цели из областного бюджета было направлено 202 миллиона рублей, что на 4% выше уровня прошлого года. По-прежнему приоритетом являлась поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Отдельно докладчик остановился на том, что с марта 2022 года на территории области были созданы пункты временного размещения граждан на базах восьми организаций отдыха детей и оздоровления, в которых в том числе размещались дети, прибывшие с территории ДНР, ЛНР и Украины. Для них этим летом также были организованы отдых и оздоровление. Помимо этого летом в спортивно-оздоровительном центре "Дружба" в Малоярославце отдохнули 463 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет из Первомайского района ЛНР.Денис Зубов сообщил, что в регионе возвращена практика проведения мониторинга по итогам организованных смен. "По информации минобрнауки области, в ходе опроса родителей уровень удовлетворенности составил 89,56%, что говорит о высоком качестве организации отдыха детей в регионе", - информирует областное правительство.Губернатор Калужской области Владислав Шапша, в целом положительно оценив результаты оздоровительной кампании текущего года, поручил региональному министерству образования и науки в будущем учесть потребности семей, представители которых в настоящее время находятся в зоне специальной военной операции."Мы должны предусмотреть специальную программу по организации отдыха для этих детей. Жду от вас предложений", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20221031/turizm-1828210723.html

https://ria.ru/20221024/nko-1826361557.html

https://ria.ru/20221025/turisty-1826752332.html

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общество, владислав шапша, калужская область, луганская народная республика, донецкая народная республика