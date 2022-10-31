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В Омске мужчина выстрелил подростку в грудь из обреза ружья - РИА Новости, 31.10.2022
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В Омске мужчина выстрелил подростку в грудь из обреза ружья
В Омске мужчина выстрелил подростку в грудь из обреза ружья - РИА Новости, 31.10.2022
В Омске мужчина выстрелил подростку в грудь из обреза ружья
Полицейские задержали 52-летнего омича, который подозревается в том, что выстрелил в грудь 16-летнему юноше из обреза ружья, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:03
2022-10-31T11:03
происшествия
омск
россия
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ОМСК, 31 окт - РИА Новости. Полицейские задержали 52-летнего омича, который подозревается в том, что выстрелил в грудь 16-летнему юноше из обреза ружья, рассказали в пресс-службе областного УМВД.Сотрудники одной из больниц Омска сообщили в полицию о госпитализации 16-летнего парня с проникающим огнестрельным ранением груди. По горячим следам задержан 52-летний житель Ленинского округа Омска."Установлено, что ночью 30 октября во дворе одного из жилых домов микрорайона Входной в Ленинском округе между потерпевшим и подозреваемым возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина зашел в дом, а вернулся уже с обрезом ружья, из которого и произвел выстрел в оппонента", - пояснили в пресс-службе.Полицейские совместно с коллегами из Следственного комитета произвели обыск в квартире у мужчины. Они нашли у него незарегистрированный обрез ружья ТОЗ-8, патроны, а также арбалет со стрелами. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство, незаконном приобретении и изготовлении оружия.
https://ria.ru/20221031/ubiystvo-1828022996.html
https://ria.ru/20221031/podzhog-1827996973.html
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происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
11:03 31.10.2022
 
В Омске мужчина выстрелил подростку в грудь из обреза ружья

В Омске полиция задержала мужчину, выстрелившего подростку в грудь из обреза ружья

© Fotolia / RafikovayanaОружейные патроны
Оружейные патроны - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Fotolia / Rafikovayana
Оружейные патроны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 31 окт - РИА Новости. Полицейские задержали 52-летнего омича, который подозревается в том, что выстрелил в грудь 16-летнему юноше из обреза ружья, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Сотрудники одной из больниц Омска сообщили в полицию о госпитализации 16-летнего парня с проникающим огнестрельным ранением груди. По горячим следам задержан 52-летний житель Ленинского округа Омска.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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"Установлено, что ночью 30 октября во дворе одного из жилых домов микрорайона Входной в Ленинском округе между потерпевшим и подозреваемым возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина зашел в дом, а вернулся уже с обрезом ружья, из которого и произвел выстрел в оппонента", - пояснили в пресс-службе.
Полицейские совместно с коллегами из Следственного комитета произвели обыск в квартире у мужчины. Они нашли у него незарегистрированный обрез ружья ТОЗ-8, патроны, а также арбалет со стрелами. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство, незаконном приобретении и изготовлении оружия.
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