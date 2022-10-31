https://ria.ru/20221031/omsk-1828034957.html

В Омске мужчина выстрелил подростку в грудь из обреза ружья

В Омске мужчина выстрелил подростку в грудь из обреза ружья - РИА Новости, 31.10.2022

В Омске мужчина выстрелил подростку в грудь из обреза ружья

Полицейские задержали 52-летнего омича, который подозревается в том, что выстрелил в грудь 16-летнему юноше из обреза ружья, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:03

2022-10-31T11:03

2022-10-31T11:03

происшествия

омск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149724/99/1497249920_0:217:4157:2555_1920x0_80_0_0_8fb10eb31c93253f2d4c63c1439843fa.jpg

ОМСК, 31 окт - РИА Новости. Полицейские задержали 52-летнего омича, который подозревается в том, что выстрелил в грудь 16-летнему юноше из обреза ружья, рассказали в пресс-службе областного УМВД.Сотрудники одной из больниц Омска сообщили в полицию о госпитализации 16-летнего парня с проникающим огнестрельным ранением груди. По горячим следам задержан 52-летний житель Ленинского округа Омска."Установлено, что ночью 30 октября во дворе одного из жилых домов микрорайона Входной в Ленинском округе между потерпевшим и подозреваемым возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина зашел в дом, а вернулся уже с обрезом ружья, из которого и произвел выстрел в оппонента", - пояснили в пресс-службе.Полицейские совместно с коллегами из Следственного комитета произвели обыск в квартире у мужчины. Они нашли у него незарегистрированный обрез ружья ТОЗ-8, патроны, а также арбалет со стрелами. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство, незаконном приобретении и изготовлении оружия.

https://ria.ru/20221031/ubiystvo-1828022996.html

https://ria.ru/20221031/podzhog-1827996973.html

омск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, россия