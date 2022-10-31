https://ria.ru/20221031/ogon-1828082440.html
В Бердянске зажгли Вечный огонь, потушенный при Украине
В Бердянске зажгли Вечный огонь, потушенный при Украине - РИА Новости, 31.10.2022
В Бердянске зажгли Вечный огонь, потушенный при Украине
В Бердянске Запорожской области на мемориальном комплексе зажгли Вечный огонь, потушенный во время нахождения региона в составе Украины, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:12
2022-10-31T13:12
2022-10-31T13:12
специальная военная операция на украине
общество
россия
бердянск
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. В Бердянске Запорожской области на мемориальном комплексе зажгли Вечный огонь, потушенный во время нахождения региона в составе Украины, сообщила пресс-служба администрации города.Ранее сообщалось, что Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ. Первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск."С возобновлением подачи газа в Бердянске снова зажгли Вечный огонь на мемориальном комплексе… В прошлом году из-за колоссального роста цен на газ в Украине Вечный огонь был вообще потушен. Вместо живого пламени была сделана инсталляция", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что с воссоединением Бердянска с Россией и возобновлением подачи газа принято решение инсталляцию убрать и вновь зажечь живой огонь памяти в честь подвига и героизма предков, победивших в Великой Отечественной войне. Кроме того, в администрации подчеркнули, что также отремонтированы все газовые конструкции на мемориальном комплексе, а сам он приводится в порядок.
https://ria.ru/20221018/zaporozhe-1824765948.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, бердянск, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Бердянск, Запорожская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Бердянске зажгли Вечный огонь, потушенный при Украине
В Бердянске зажгли Вечный огонь, потушенный при украинской власти в 2021 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. В Бердянске Запорожской области на мемориальном комплексе зажгли Вечный огонь, потушенный во время нахождения региона в составе Украины, сообщила пресс-служба администрации города.
Ранее сообщалось, что Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ
. Первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск.
"С возобновлением подачи газа в Бердянске снова зажгли Вечный огонь на мемориальном комплексе… В прошлом году из-за колоссального роста цен на газ в Украине Вечный огонь был вообще потушен. Вместо живого пламени была сделана инсталляция", - говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что с воссоединением Бердянска с Россией и возобновлением подачи газа принято решение инсталляцию убрать и вновь зажечь живой огонь памяти в честь подвига и героизма предков, победивших в Великой Отечественной войне. Кроме того, в администрации подчеркнули, что также отремонтированы все газовые конструкции на мемориальном комплексе, а сам он приводится в порядок.