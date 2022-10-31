https://ria.ru/20221031/ogon-1828082440.html

В Бердянске зажгли Вечный огонь, потушенный при Украине

В Бердянске зажгли Вечный огонь, потушенный при Украине - РИА Новости, 31.10.2022

В Бердянске зажгли Вечный огонь, потушенный при Украине

В Бердянске Запорожской области на мемориальном комплексе зажгли Вечный огонь, потушенный во время нахождения региона в составе Украины, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:12

2022-10-31T13:12

2022-10-31T13:12

специальная военная операция на украине

общество

россия

бердянск

запорожская область

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. В Бердянске Запорожской области на мемориальном комплексе зажгли Вечный огонь, потушенный во время нахождения региона в составе Украины, сообщила пресс-служба администрации города.Ранее сообщалось, что Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ. Первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск."С возобновлением подачи газа в Бердянске снова зажгли Вечный огонь на мемориальном комплексе… В прошлом году из-за колоссального роста цен на газ в Украине Вечный огонь был вообще потушен. Вместо живого пламени была сделана инсталляция", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что с воссоединением Бердянска с Россией и возобновлением подачи газа принято решение инсталляцию убрать и вновь зажечь живой огонь памяти в честь подвига и героизма предков, победивших в Великой Отечественной войне. Кроме того, в администрации подчеркнули, что также отремонтированы все газовые конструкции на мемориальном комплексе, а сам он приводится в порядок.

https://ria.ru/20221018/zaporozhe-1824765948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, бердянск, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр