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Генсек ОДКБ встретится с высшим руководством Белоруссии - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/odkb-1828061658.html
Генсек ОДКБ встретится с высшим руководством Белоруссии
Генсек ОДКБ встретится с высшим руководством Белоруссии - РИА Новости, 31.10.2022
Генсек ОДКБ встретится с высшим руководством Белоруссии
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась совершит рабочую поездку в Белоруссию 1-3 ноября и встретится с высшим политическим и военным руководством страны,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:15
2022-10-31T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
одкб
станислав зась
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась совершит рабочую поездку в Белоруссию 1-3 ноября и встретится с высшим политическим и военным руководством страны, сообщил секретариат организации."С 1 по 3 ноября 2022 года состоится рабочая поездка генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в Республику Беларусь, где запланированы его встречи с высшим политическим и военным руководством страны. Предполагается обсудить ситуацию в зоне ответственности организации, а также вопросы подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности и заседаниям уставных органов ОДКБ", - сообщил секретариат в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221031/lukashenko-1828037353.html
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в мире, белоруссия, одкб, станислав зась
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, ОДКБ, Станислав Зась
12:15 31.10.2022 (обновлено: 12:18 31.10.2022)
 
Генсек ОДКБ встретится с высшим руководством Белоруссии

Генсек ОДКБ 1-3 ноября встретится с высшим политическим и военным руководством Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась совершит рабочую поездку в Белоруссию 1-3 ноября и встретится с высшим политическим и военным руководством страны, сообщил секретариат организации.
"С 1 по 3 ноября 2022 года состоится рабочая поездка генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в Республику Беларусь, где запланированы его встречи с высшим политическим и военным руководством страны. Предполагается обсудить ситуацию в зоне ответственности организации, а также вопросы подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности и заседаниям уставных органов ОДКБ", - сообщил секретариат в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияОДКБСтанислав Зась
 
 
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