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Генсек ОДКБ встретится с высшим руководством Белоруссии

Генсек ОДКБ встретится с высшим руководством Белоруссии - РИА Новости, 31.10.2022

Генсек ОДКБ встретится с высшим руководством Белоруссии

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась совершит рабочую поездку в Белоруссию 1-3 ноября и встретится с высшим политическим и военным руководством страны,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:15

2022-10-31T12:15

2022-10-31T12:18

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белоруссия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась совершит рабочую поездку в Белоруссию 1-3 ноября и встретится с высшим политическим и военным руководством страны, сообщил секретариат организации."С 1 по 3 ноября 2022 года состоится рабочая поездка генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в Республику Беларусь, где запланированы его встречи с высшим политическим и военным руководством страны. Предполагается обсудить ситуацию в зоне ответственности организации, а также вопросы подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности и заседаниям уставных органов ОДКБ", - сообщил секретариат в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221031/lukashenko-1828037353.html

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в мире, белоруссия, одкб, станислав зась