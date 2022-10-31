https://ria.ru/20221031/odessa-1828071780.html

В Одесской области заявили о возможных отключениях электроэнергии

В Одесской области заявили о возможных отключениях электроэнергии - РИА Новости, 31.10.2022

В Одесской области заявили о возможных отключениях электроэнергии

В Одесской области Украины из-за утренних ударов возможны изменения в графиках отключения энергоснабжения, сообщил в понедельник глава Одесской обладминистрации РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:42

2022-10-31T12:42

2022-10-31T12:42

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укрэнерго

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Одесской области Украины из-за утренних ударов возможны изменения в графиках отключения энергоснабжения, сообщил в понедельник глава Одесской обладминистрации Максим Марченко."В очередной раз (нанесен – ред.) массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. В течение дня возможны изменения в графике отключений", - написал Марченко в своем Telegram-канале.Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что с этой недели графики отключений электричества по всей территории Украины должны стать плановыми, однако, учитывая массированность ракетных ударов, отключения могут стать аварийными.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221031/vzryvy-1828069888.html

https://ria.ru/20221031/infrastruktura-1828060234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина, одесская область, харьков, вооруженные силы рф, укрэнерго