Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области заявили о возможных отключениях электроэнергии - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/odessa-1828071780.html
В Одесской области заявили о возможных отключениях электроэнергии
В Одесской области заявили о возможных отключениях электроэнергии - РИА Новости, 31.10.2022
В Одесской области заявили о возможных отключениях электроэнергии
В Одесской области Украины из-за утренних ударов возможны изменения в графиках отключения энергоснабжения, сообщил в понедельник глава Одесской обладминистрации РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:42
2022-10-31T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
одесская область
харьков
вооруженные силы рф
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Одесской области Украины из-за утренних ударов возможны изменения в графиках отключения энергоснабжения, сообщил в понедельник глава Одесской обладминистрации Максим Марченко."В очередной раз (нанесен – ред.) массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. В течение дня возможны изменения в графике отключений", - написал Марченко в своем Telegram-канале.Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что с этой недели графики отключений электричества по всей территории Украины должны стать плановыми, однако, учитывая массированность ракетных ударов, отключения могут стать аварийными.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/vzryvy-1828069888.html
https://ria.ru/20221031/infrastruktura-1828060234.html
украина
одесская область
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_327065fa884f8c3f92cb171af7fa0ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, одесская область, харьков, вооруженные силы рф, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Одесская область, Харьков, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго
12:42 31.10.2022
 
В Одесской области заявили о возможных отключениях электроэнергии

Власти Одесской области заявили о возможных отключениях энергии после утренних ударов

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Одесской области Украины из-за утренних ударов возможны изменения в графиках отключения энергоснабжения, сообщил в понедельник глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.
"В очередной раз (нанесен – ред.) массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. В течение дня возможны изменения в графике отключений", - написал Марченко в своем Telegram-канале.
Дым в районе Днепрогэс
Вчера, 12:35Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрывах на Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС
Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что с этой недели графики отключений электричества по всей территории Украины должны стать плановыми, однако, учитывая массированность ракетных ударов, отключения могут стать аварийными.
В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Центральный зал станции метро Спортивная в Харькове - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 12:07Специальная военная операция на Украине
В Харькове после удара по объекту инфраструктуры обесточен метрополитен
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаОдесская областьХарьковВооруженные силы РФУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала