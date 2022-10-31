В Одесской области заявили о возможных отключениях электроэнергии
Власти Одесской области заявили о возможных отключениях энергии после утренних ударов
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Одесской области Украины из-за утренних ударов возможны изменения в графиках отключения энергоснабжения, сообщил в понедельник глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.
"В очередной раз (нанесен – ред.) массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. В течение дня возможны изменения в графике отключений", - написал Марченко в своем Telegram-канале.
Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что с этой недели графики отключений электричества по всей территории Украины должны стать плановыми, однако, учитывая массированность ракетных ударов, отключения могут стать аварийными.
В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.