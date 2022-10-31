https://ria.ru/20221031/obyazatelstva-1828274213.html

Россия ожидает от Украины принятия обязательств по коридору безопасности

Россия ожидает от Украины принятия обязательств по коридору безопасности - РИА Новости, 31.10.2022

Россия ожидает от Украины принятия обязательств по коридору безопасности

Нет речи о гарантиях безопасности в рамках черноморской инициативы до тех пор, пока Киев не примет дополнительные обязательства не использовать маршрут в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T21:43

2022-10-31T21:43

2022-10-31T21:43

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нет речи о гарантиях безопасности в рамках черноморской инициативы до тех пор, пока Киев не примет дополнительные обязательства не использовать маршрут в военных целях, сообщили в Минобороны РФ.В субботу Россия приостановила свое участие в "черноморской инициативе" и заявила, что не может гарантировать безопасность гражданских судов в рамках инициативы.

https://ria.ru/20221031/narusheniya-1828268945.html

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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире