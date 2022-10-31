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Украинские войска выпустили 12 снарядов по Горловке и Макеевке - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/obstrely-1828092268.html
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Горловке и Макеевке
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Горловке и Макеевке - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Горловке и Макеевке
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:34
2022-10-31T13:34
специальная военная операция на украине
горловка
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 12.27 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 12.57 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили по Горловке четыре снаряда калибра 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
макеевка
донецкая народная республика
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горловка, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика
13:34 31.10.2022
 
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Горловке и Макеевке

Украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке и Макеевке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 12.27 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 12.57 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска выпустили по Горловке четыре снаряда калибра 122 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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