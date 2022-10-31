https://ria.ru/20221031/obstrely-1828092268.html

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Горловке и Макеевке

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Горловке и Макеевке - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Горловке и Макеевке

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:34

2022-10-31T13:34

2022-10-31T13:34

специальная военная операция на украине

горловка

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 12.27 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский, Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 12.57 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили по Горловке четыре снаряда калибра 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, макеевка, донецкая народная республика