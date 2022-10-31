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В Обнинске планируют построить завод по производству радиофармпрепаратов - РИА Новости, 31.10.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221031/obninsk-1828249857.html
В Обнинске планируют построить завод по производству радиофармпрепаратов
В Обнинске планируют построить завод по производству радиофармпрепаратов - РИА Новости, 31.10.2022
В Обнинске планируют построить завод по производству радиофармпрепаратов
Завод по производству радиофармпрепаратов планируют построить в Обнинске, власти региона готовы всесторонне поддержать проект, сообщает правительство Калужской... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:15
2022-10-31T19:15
калужская область
владислав шапша
обнинск
калужская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
экономика
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КАЛУГА, 31 окт – РИА Новости. Завод по производству радиофармпрепаратов планируют построить в Обнинске, власти региона готовы всесторонне поддержать проект, сообщает правительство Калужской области.В понедельник в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с представителями госкорпорации "Росатом" и входящего в ее состав Научно-исследовательского физико-химического института имени Л.Я. Карпова. Речь шла о перспективах строительства в Обнинске предприятия по производству радиофармпрепаратов. В реализации данного проекта принимают активное участие Минздрав России и госкорпорация "Росатом", в частности, ее научные организации, расположенные в наукограде, сообщает областное правительство."Строительство современного завода по производству изотопной продукции медицинского назначения по стандартам GMP (Good Manufacturing Practice, надлежащая производственная практика – ред.) позволит обеспечить лекарственную безопасность и технологический суверенитет нашей страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что на заводе планируют выпускать широкий спектр инновационных препаратов на основе йода, лютеция, радия, актиния, которые окажут существенное влияние на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи онкологическим больным.Шапша подтвердил "готовность руководства региона всесторонне поддерживать данную работу"."Проект интересный. К его реализации многие проявляли интерес. Но то, что в Калужской области, в Обнинске, собралась серьезная команда, то, что здесь есть серьезные научная, производственная, медицинская составляющие, позволяет нам с уверенностью говорить о том, что этот проект будет успешным и сохранит жизнь и здоровье многим тысячам людей", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20221031/turizm-1828210723.html
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владислав шапша, обнинск, калужская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, экономика
Калужская область, Владислав Шапша, Обнинск, Калужская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Экономика
19:15 31.10.2022
 
В Обнинске планируют построить завод по производству радиофармпрепаратов

Калужские власти поддержат проект завода по производству радиофармпрепаратов в Обнинске

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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КАЛУГА, 31 окт – РИА Новости. Завод по производству радиофармпрепаратов планируют построить в Обнинске, власти региона готовы всесторонне поддержать проект, сообщает правительство Калужской области.
В понедельник в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с представителями госкорпорации "Росатом" и входящего в ее состав Научно-исследовательского физико-химического института имени Л.Я. Карпова. Речь шла о перспективах строительства в Обнинске предприятия по производству радиофармпрепаратов. В реализации данного проекта принимают активное участие Минздрав России и госкорпорация "Росатом", в частности, ее научные организации, расположенные в наукограде, сообщает областное правительство.
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"Строительство современного завода по производству изотопной продукции медицинского назначения по стандартам GMP (Good Manufacturing Practice, надлежащая производственная практика – ред.) позволит обеспечить лекарственную безопасность и технологический суверенитет нашей страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что на заводе планируют выпускать широкий спектр инновационных препаратов на основе йода, лютеция, радия, актиния, которые окажут существенное влияние на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи онкологическим больным.
Шапша подтвердил "готовность руководства региона всесторонне поддерживать данную работу".
"Проект интересный. К его реализации многие проявляли интерес. Но то, что в Калужской области, в Обнинске, собралась серьезная команда, то, что здесь есть серьезные научная, производственная, медицинская составляющие, позволяет нам с уверенностью говорить о том, что этот проект будет успешным и сохранит жизнь и здоровье многим тысячам людей", - подчеркнул губернатор.
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Калужская областьВладислав ШапшаОбнинскКалужская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияЭкономика
 
 
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