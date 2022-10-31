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В Архангельской области детей участников спецоперации обеспечат обедами

В Архангельской области детей участников спецоперации обеспечат обедами - РИА Новости, 31.10.2022

В Архангельской области детей участников спецоперации обеспечат обедами

Дети мобилизованных жителей Архангельской области и тех, кто проходит службу в зоне спецоперации на Украине, с 1 ноября будут бесплатно обеспечены горячим... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:26

2022-10-31T16:26

2022-10-31T16:26

архангельская область

общество

александр цыбульский

архангельская область

россия

частичная мобилизация в россии

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АРХАНГЕЛЬСК, 31 окт – РИА Новости. Дети мобилизованных жителей Архангельской области и тех, кто проходит службу в зоне спецоперации на Украине, с 1 ноября будут бесплатно обеспечены горячим питанием не только в школах, но также в техникумах и колледжах, сообщила пресс-служба правительства региона.Сообщается, что мера поддержки, которая начнет действовать с 1 ноября, коснется студентов, которые проходят обучение по очной форме. Соответствующее решение принято правительством Архангельской области по поручению главы региона Александра Цыбульского. Ранее подобная мера поддержки была принята в отношении школьников с 5-го по 11-й класс, которые являются детьми мобилизованных жителей Архангельской области."Проведена работа с профильными министерствами – образования, культуры и здравоохранения, издано общее постановление о распространении мер поддержки на систему среднего профессионального образования. С 1 ноября мы к этой работе приступаем", – рассказал заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев, слова которого приводит пресс-служба.Он пояснил также, что принятые ранее решения о бесплатном посещении детских садов для воспитанников из семей мобилизованных, а также о бесплатном питании для детей школьного возраста уже работают. Расходы будут покрываться из областного бюджета.С учетом целевого расходования средств эти меры социальной поддержки носят заявительный характер. В настоящий момент уже принято более 300 таких заявлений.Установленные в Архангельской области новые меры поддержки распространяются как на тех, кто уже проходит службу по контракту в зоне специальной военной операции, так и на жителей региона, которые были призваны в рамках частичной мобилизации и сейчас проходят подготовку на базах Минобороны РФ.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

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общество, александр цыбульский, архангельская область, россия, частичная мобилизация в россии