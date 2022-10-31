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МИД выразил протест послу Нидерландов из-за попыток завербовать дипломатов - РИА Новости, 31.10.2022
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МИД выразил протест послу Нидерландов из-за попыток завербовать дипломатов
МИД выразил протест послу Нидерландов из-за попыток завербовать дипломатов - РИА Новости, 31.10.2022
МИД выразил протест послу Нидерландов из-за попыток завербовать дипломатов
МИД России выразил протест послу Нидерландов из-за действий иностранных спецслужб в отношении отечественных дипломатов, сообщило внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:28
2022-10-31T16:52
нидерланды
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
центральное разведывательное управление (цру)
организация по запрещению химического оружия
гаага
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. МИД России выразил протест послу Нидерландов из-за действий иностранных спецслужб в отношении отечественных дипломатов, сообщило внешнеполитическое ведомство.В ведомстве подчеркнули, что подобные провокации противоречат принятой в 1961 году Венской конвенции о дипломатических сношениях и препятствуют работе российских заграничных учреждений.Отмечается также, что за последние годы это не первая подобная провокация со стороны иностранных спецслужб на территории Нидерландов. В частности, в декабре 2018 года сотрудники ЦРУ подходили в парке к работнику постпредства России при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — Прим. ред.). В декабре 2019 года они же пытались склонить к сотрудничеству атташе российского посольства. По данным министерства, власти и правоохранительные органы Нидерландов "не только не пресекают подобные противоправные действия, но и сами в них участвуют". В частности, в апреле этого года голландские спецслужбы пытались завербовать трех российских дипломатов, объявленных ранее персонами нон грата. В июле 2020 года в Гааге при проведении техобслуживания в машине сотрудника посольства нашли устройство слежения.МИД России призвал власти Нидерландов отказаться от недружественных действий во избежание ухудшения отношений, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.
https://ria.ru/20220907/gaz-1815229591.html
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нидерланды
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нидерланды, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), центральное разведывательное управление (цру), организация по запрещению химического оружия, гаага
Нидерланды, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Организация по запрещению химического оружия, Гаага
15:28 31.10.2022 (обновлено: 16:52 31.10.2022)
 
МИД выразил протест послу Нидерландов из-за попыток завербовать дипломатов

МИД выразил протест послу Нидерландов Плуху из-за попыток вербовки военного атташе России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. МИД России выразил протест послу Нидерландов из-за действий иностранных спецслужб в отношении отечественных дипломатов, сообщило внешнеполитическое ведомство.
"В МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Бесхоор Плух. Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября со стороны представителя разведывательных служб Великобритании", — заявили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что подобные провокации противоречат принятой в 1961 году Венской конвенции о дипломатических сношениях и препятствуют работе российских заграничных учреждений.
Отмечается также, что за последние годы это не первая подобная провокация со стороны иностранных спецслужб на территории Нидерландов. В частности, в декабре 2018 года сотрудники ЦРУ подходили в парке к работнику постпредства России при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — Прим. ред.). В декабре 2019 года они же пытались склонить к сотрудничеству атташе российского посольства.
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По данным министерства, власти и правоохранительные органы Нидерландов "не только не пресекают подобные противоправные действия, но и сами в них участвуют". В частности, в апреле этого года голландские спецслужбы пытались завербовать трех российских дипломатов, объявленных ранее персонами нон грата. В июле 2020 года в Гааге при проведении техобслуживания в машине сотрудника посольства нашли устройство слежения.
МИД России призвал власти Нидерландов отказаться от недружественных действий во избежание ухудшения отношений, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.
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НидерландыРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Организация по запрещению химического оружияГаага
 
 
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