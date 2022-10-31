15:28 31.10.2022 (обновлено: 16:52 31.10.2022)
МИД выразил протест послу Нидерландов из-за попыток завербовать дипломатов
МИД выразил протест послу Нидерландов Плуху из-за попыток вербовки военного атташе России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. МИД России выразил протест послу Нидерландов из-за действий иностранных спецслужб в отношении отечественных дипломатов, сообщило внешнеполитическое ведомство.
"В МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Бесхоор Плух. Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября со стороны представителя разведывательных служб Великобритании", — заявили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что подобные провокации противоречат принятой в 1961 году Венской конвенции о дипломатических сношениях и препятствуют работе российских заграничных учреждений.
Отмечается также, что за последние годы это не первая подобная провокация со стороны иностранных спецслужб на территории Нидерландов. В частности, в декабре 2018 года сотрудники ЦРУ подходили в парке к работнику постпредства России при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — Прим. ред.). В декабре 2019 года они же пытались склонить к сотрудничеству атташе российского посольства.
7 сентября, 18:00СМИ: Нидерланды поддержат введение лимита цен на газ из России
По данным министерства, власти и правоохранительные органы Нидерландов "не только не пресекают подобные противоправные действия, но и сами в них участвуют". В частности, в апреле этого года голландские спецслужбы пытались завербовать трех российских дипломатов, объявленных ранее персонами нон грата. В июле 2020 года в Гааге при проведении техобслуживания в машине сотрудника посольства нашли устройство слежения.
МИД России призвал власти Нидерландов отказаться от недружественных действий во избежание ухудшения отношений, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.