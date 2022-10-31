https://ria.ru/20221031/niderlandy-1828152824.html

МИД выразил протест послу Нидерландов из-за попыток завербовать дипломатов

МИД выразил протест послу Нидерландов из-за попыток завербовать дипломатов - РИА Новости, 31.10.2022

МИД выразил протест послу Нидерландов из-за попыток завербовать дипломатов

МИД России выразил протест послу Нидерландов из-за действий иностранных спецслужб в отношении отечественных дипломатов, сообщило внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:28

2022-10-31T15:28

2022-10-31T16:52

нидерланды

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

центральное разведывательное управление (цру)

организация по запрещению химического оружия

гаага

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. МИД России выразил протест послу Нидерландов из-за действий иностранных спецслужб в отношении отечественных дипломатов, сообщило внешнеполитическое ведомство.В ведомстве подчеркнули, что подобные провокации противоречат принятой в 1961 году Венской конвенции о дипломатических сношениях и препятствуют работе российских заграничных учреждений.Отмечается также, что за последние годы это не первая подобная провокация со стороны иностранных спецслужб на территории Нидерландов. В частности, в декабре 2018 года сотрудники ЦРУ подходили в парке к работнику постпредства России при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — Прим. ред.). В декабре 2019 года они же пытались склонить к сотрудничеству атташе российского посольства. По данным министерства, власти и правоохранительные органы Нидерландов "не только не пресекают подобные противоправные действия, но и сами в них участвуют". В частности, в апреле этого года голландские спецслужбы пытались завербовать трех российских дипломатов, объявленных ранее персонами нон грата. В июле 2020 года в Гааге при проведении техобслуживания в машине сотрудника посольства нашли устройство слежения.МИД России призвал власти Нидерландов отказаться от недружественных действий во избежание ухудшения отношений, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

https://ria.ru/20220907/gaz-1815229591.html

https://ria.ru/20220514/verbovka-1788601342.html

нидерланды

россия

гаага

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нидерланды, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), центральное разведывательное управление (цру), организация по запрещению химического оружия, гаага