https://ria.ru/20221031/natsionalizatsiya-1828084163.html

Аксенов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты в Крыму

Аксенов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты в Крыму - РИА Новости, 31.10.2022

Аксенов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество физических и юридических лиц, "связанных с киевским режимом", об этом говорится в сообщении в его РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:15

2022-10-31T13:15

2022-10-31T14:24

специальная военная операция на украине

республика крым

сергей аксенов (политик)

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество физических и юридических лиц, "связанных с киевским режимом", об этом говорится в сообщении в его Telegram-канале."Дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом. Соответствующее решение будет подписано мной завтра, документы направим в госсовет республики", — написал политик.На баланс республиканских властей переведут имущество ООО "РусЛайн Ко" (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".По словам губернатора, конкретный перечень объектов, подлежащих национализации, составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии.Как утверждается, трудовые коллективы этих предприятий останутся на местах, сокращений не планируется, однако лишить должности могут уполномоченных представителей акционеров, "которые выполняли волю своих киевских руководителей".

https://ria.ru/20220916/dnr-1817357715.html

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Кирилл Волков

республика крым, сергей аксенов (политик), политика, россия, украина, ситуация в днр и лнр