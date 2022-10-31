https://ria.ru/20221031/narusheniya-1828268945.html

Более 70 судов уличили в нарушении правил зерновой сделки, заявил Небензя

Более 70 судов уличили в нарушении правил зерновой сделки, заявил Небензя - РИА Новости, 31.10.2022

Более 70 судов уличили в нарушении правил зерновой сделки, заявил Небензя

Более 70 судов были уличены в нарушении правил черноморской зерновой сделки за время ее действия, в том числе в попытках провоза контрабанды, заявил постоянный... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T21:09

2022-10-31T21:09

2022-10-31T21:09

василий небензя

россия

турция

украина

оон

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ООН, 31 окт – РИА Новости. Более 70 судов были уличены в нарушении правил черноморской зерновой сделки за время ее действия, в том числе в попытках провоза контрабанды, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."За время реализации черноморской инициативы свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском зерновом коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках", - сказал он на заседании Совета безопасности ООН.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

https://ria.ru/20221031/suda-1828252031.html

россия

турция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

василий небензя, россия, турция, украина, оон