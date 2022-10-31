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Более 70 судов уличили в нарушении правил зерновой сделки, заявил Небензя - РИА Новости, 31.10.2022
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Более 70 судов уличили в нарушении правил зерновой сделки, заявил Небензя
Более 70 судов уличили в нарушении правил зерновой сделки, заявил Небензя - РИА Новости, 31.10.2022
Более 70 судов уличили в нарушении правил зерновой сделки, заявил Небензя
Более 70 судов были уличены в нарушении правил черноморской зерновой сделки за время ее действия, в том числе в попытках провоза контрабанды, заявил постоянный... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T21:09
2022-10-31T21:09
василий небензя
россия
турция
украина
оон
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Более 70 судов были уличены в нарушении правил черноморской зерновой сделки за время ее действия, в том числе в попытках провоза контрабанды, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."За время реализации черноморской инициативы свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском зерновом коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках", - сказал он на заседании Совета безопасности ООН.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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василий небензя, россия, турция, украина, оон
Василий Небензя, Россия, Турция, Украина, ООН
21:09 31.10.2022
 
Более 70 судов уличили в нарушении правил зерновой сделки, заявил Небензя

Небензя: за время действия зерновой сделки более 70 судов уличили в нарушении ее правил

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКорабли в Черном море
Корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Более 70 судов были уличены в нарушении правил черноморской зерновой сделки за время ее действия, в том числе в попытках провоза контрабанды, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"За время реализации черноморской инициативы свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском зерновом коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках", - сказал он на заседании Совета безопасности ООН.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает во время заседания Совета безопасности по вопросу поставок зерна из Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 19:24
Зерновая сделка не должна выполняться без России, заявил Небензя
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября, 11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
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Василий НебензяРоссияТурцияУкраинаООН
 
 
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