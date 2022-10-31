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Военный в Харьковской области рассказал о ликвидации чернокожего наемника - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/naemniki-1828060095.html
Военный в Харьковской области рассказал о ликвидации чернокожего наемника
Военный в Харьковской области рассказал о ликвидации чернокожего наемника - РИА Новости, 31.10.2022
Военный в Харьковской области рассказал о ликвидации чернокожего наемника
Среди ликвидированных российскими военными в Харьковской области наемников был чернокожий, сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным "Пакостник", который... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:07
2022-10-31T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
нато
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ЛУГАНСК, 31 окт – РИА Новости. Среди ликвидированных российскими военными в Харьковской области наемников был чернокожий, сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным "Пакостник", который участвует в спецоперации с момента ее начала 24 февраля."Уже понятно, что воюем не с украинским народом, а уже больше с НАТО, с Америкой", - сказал собеседник агентства.Отвечая на вопрос, видел ли он наемников, военнослужащий сообщил, что видел убитого чернокожего."Просто люди зарабатывают на этом", - отметил он.Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников из более чем 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20221031/kiev-1828039353.html
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харьковская область
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в мире, харьковская область, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, НАТО
12:07 31.10.2022
 
Военный в Харьковской области рассказал о ликвидации чернокожего наемника

В Харьковской области военный заявил, что среди ликвидированных наемников был чернокожий

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР
Боец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 окт – РИА Новости. Среди ликвидированных российскими военными в Харьковской области наемников был чернокожий, сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным "Пакостник", который участвует в спецоперации с момента ее начала 24 февраля.
"Уже понятно, что воюем не с украинским народом, а уже больше с НАТО, с Америкой", - сказал собеседник агентства.
Киев - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 11:13Специальная военная операция на Украине
Из-за работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди
Отвечая на вопрос, видел ли он наемников, военнослужащий сообщил, что видел убитого чернокожего.
"Просто люди зарабатывают на этом", - отметил он.
Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников из более чем 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 10:20
В Европе раскрыли обман западных СМИ по поводу Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияУкраинаНАТО
 
 
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