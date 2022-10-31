https://ria.ru/20221031/moskva-1828366849.html

Марафон праздничных мероприятий пройдет в экоцентрах Москвы с 1 по 6 ноября

Марафон праздничных мероприятий пройдет в экоцентрах Москвы с 1 по 6 ноября - РИА Новости, 01.11.2022

Марафон праздничных мероприятий пройдет в экоцентрах Москвы с 1 по 6 ноября

Марафон праздничных мероприятий пройдет в экоцентрах и на природных территориях Москвы с 1 по 6 ноября, специалисты подготовили более 30... РИА Новости, 01.11.2022

2022-10-31T12:26

2022-10-31T12:26

2022-11-01T12:27

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Марафон праздничных мероприятий пройдет в экоцентрах и на природных территориях Москвы с 1 по 6 ноября, специалисты подготовили более 30 эколого-просветительских квестов, игр, викторин, мастер-классов, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На природных территориях столицы и в экоцентрах пройдет марафон мероприятий. С 1 по 6 ноября специалисты Мосприроды подготовили более 30 интересных эколого-просветительских квестов, игр, викторин, мастер-классов", - говорится в сообщении.Отмечается, что 1 ноября все желающие смогут поучаствовать в квестах в парке "Битцевский лес", 2 ноября можно будет посетить мастер-класс "Рисование нитями" в экоцентре "Цветоводство", 3 ноября в 14.00 в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" пройдет праздничное мероприятие "День народного единства с Мосприродой", а 4 ноября в экоцентре "Экошкола Кусково" пройдут тематические мастер-классы, квесты и викторины.Также на выходных 5 и 6 ноября москвичи смогут посетить фестиваль "День народного единства" в экоцентре "Московский эколог" и поучаствовать в мастер-классе ко Дню народного единства в экоцентре "Лесная сказка"

https://ria.ru/20221030/transport-1827889376.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода, городское хозяйство москвы