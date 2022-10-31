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В Молдавии проверяют сообщения о незаконном финансировании некоторых партий - РИА Новости, 31.10.2022
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В Молдавии проверяют сообщения о незаконном финансировании некоторых партий
В Молдавии проверяют сообщения о незаконном финансировании некоторых партий - РИА Новости, 31.10.2022
В Молдавии проверяют сообщения о незаконном финансировании некоторых партий
Генпрокуратура Молдавии намерена вместе со Службой информации и безопасности проверить информацию о возможной незаконной финансовой поддержке некоторых партий... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:27
2022-10-31T18:27
в мире
сергей литвиненко
россия
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Молдавии намерена вместе со Службой информации и безопасности проверить информацию о возможной незаконной финансовой поддержке некоторых партий со стороны РФ, сообщила пресс-служба ведомства."В медиапространстве появились публикации о якобы незаконной поддержке некоторых политических партий со стороны РФ в целях удовлетворения некоторых политических интересов российских властей. С учетом выдвинутой информации генпрокуратура совместно со Службой информации и безопасности проведет расследование фактов", - сообщается на сайте прокуратуры.Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допустил, что оппозиционная партия "Шор" может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822940303.html
https://ria.ru/20221028/prokurory-1827647991.html
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в мире, сергей литвиненко, россия, молдавия, кишинев
В мире, Сергей Литвиненко, Россия, Молдавия, Кишинев
18:27 31.10.2022
 
В Молдавии проверяют сообщения о незаконном финансировании некоторых партий

Прокуратура Молдавии проверят слухи о финансировании некоторых партий со стороны России

© Фото : Партия “ШОР”Сотрудники полиции во время акции протеста представителей оппозиционной партии "Шор"
Сотрудники полиции во время акции протеста представителей оппозиционной партии Шор - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Партия “ШОР”
Сотрудники полиции во время акции протеста представителей оппозиционной партии "Шор". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Молдавии намерена вместе со Службой информации и безопасности проверить информацию о возможной незаконной финансовой поддержке некоторых партий со стороны РФ, сообщила пресс-служба ведомства.
"В медиапространстве появились публикации о якобы незаконной поддержке некоторых политических партий со стороны РФ в целях удовлетворения некоторых политических интересов российских властей. С учетом выдвинутой информации генпрокуратура совместно со Службой информации и безопасности проведет расследование фактов", - сообщается на сайте прокуратуры.
Сторонники и представители оппозиционной партии Шор во время акции протеста у здания правительства в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 19:37
Оппозиционную в Молдавии партию "Шор" оставили без госфинансирования
Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допустил, что оппозиционная партия "Шор" может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 19:05
Шор обвинил молдавских прокуроров в превышении полномочий и краже денег
 
В миреСергей ЛитвиненкоРоссияМолдавияКишинев
 
 
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