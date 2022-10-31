В Молдавии проверяют сообщения о незаконном финансировании некоторых партий
Прокуратура Молдавии проверят слухи о финансировании некоторых партий со стороны России
© Фото : Партия “ШОР”Сотрудники полиции во время акции протеста представителей оппозиционной партии "Шор"
Сотрудники полиции во время акции протеста представителей оппозиционной партии "Шор". Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Молдавии намерена вместе со Службой информации и безопасности проверить информацию о возможной незаконной финансовой поддержке некоторых партий со стороны РФ, сообщила пресс-служба ведомства.
"В медиапространстве появились публикации о якобы незаконной поддержке некоторых политических партий со стороны РФ в целях удовлетворения некоторых политических интересов российских властей. С учетом выдвинутой информации генпрокуратура совместно со Службой информации и безопасности проведет расследование фактов", - сообщается на сайте прокуратуры.
10 октября, 19:37Оппозиционную в Молдавии партию "Шор" оставили без госфинансирования
Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допустил, что оппозиционная партия "Шор" может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.