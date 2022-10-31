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Путин назвал число мобилизованных, не участвующих в боевых действиях - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/mobilizovannye-1828290413.html
Путин назвал число мобилизованных, не участвующих в боевых действиях
Путин назвал число мобилизованных, не участвующих в боевых действиях - РИА Новости, 31.10.2022
Путин назвал число мобилизованных, не участвующих в боевых действиях
Двести шестьдесят тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена, сообщил... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:53
2022-10-31T23:54
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Двести шестьдесят тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена, сообщил президент России Владимир Путин."Обращаю внимание на то, что было сказано министром обороны при докладе, 41 тысяча находится в боевых порядках Вооружённых сил. Это значит, что 260, или, точнее, 259 тысяч, часть из них находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах. То есть 260 тысяч человек вообще не участвует в боевых действиях, а проходят подготовку в той или иной степени, и на этом мобилизация завершена", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Президент отметил, что "первоначально" Министерство обороны называло "меньшую цифру" по частичной мобилизации, но потом "в конце концов пришли к выводу, что нужна мобилизация 300 тысяч".
https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828285496.html
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владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
23:53 31.10.2022 (обновлено: 23:54 31.10.2022)
 
Путин назвал число мобилизованных, не участвующих в боевых действиях

Путин: 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона
Мобилизованные во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Двести шестьдесят тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена, сообщил президент России Владимир Путин.
"Обращаю внимание на то, что было сказано министром обороны при докладе, 41 тысяча находится в боевых порядках Вооружённых сил. Это значит, что 260, или, точнее, 259 тысяч, часть из них находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах. То есть 260 тысяч человек вообще не участвует в боевых действиях, а проходят подготовку в той или иной степени, и на этом мобилизация завершена", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Мобилизованные военнослужащие на занятиях по военной подготовке - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 23:07
Путин объявил призыв в рамках частичной мобилизации завершенным
Президент отметил, что "первоначально" Министерство обороны называло "меньшую цифру" по частичной мобилизации, но потом "в конце концов пришли к выводу, что нужна мобилизация 300 тысяч".
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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