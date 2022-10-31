https://ria.ru/20221031/mobilizovannye-1828290413.html

Путин назвал число мобилизованных, не участвующих в боевых действиях

Путин назвал число мобилизованных, не участвующих в боевых действиях - РИА Новости, 31.10.2022

Путин назвал число мобилизованных, не участвующих в боевых действиях

Двести шестьдесят тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена, сообщил... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:53

2022-10-31T23:53

2022-10-31T23:54

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Двести шестьдесят тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена, сообщил президент России Владимир Путин."Обращаю внимание на то, что было сказано министром обороны при докладе, 41 тысяча находится в боевых порядках Вооружённых сил. Это значит, что 260, или, точнее, 259 тысяч, часть из них находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах. То есть 260 тысяч человек вообще не участвует в боевых действиях, а проходят подготовку в той или иной степени, и на этом мобилизация завершена", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Президент отметил, что "первоначально" Министерство обороны называло "меньшую цифру" по частичной мобилизации, но потом "в конце концов пришли к выводу, что нужна мобилизация 300 тысяч".

https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828285496.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии