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Путин объявил призыв в рамках частичной мобилизации завершенным - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин объявил призыв в рамках частичной мобилизации завершенным
Путин объявил призыв в рамках частичной мобилизации завершенным - РИА Новости, 31.10.2022
Путин объявил призыв в рамках частичной мобилизации завершенным
Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:07
2022-10-31T23:43
россия
частичная мобилизация в россии
владимир путин
сергей шойгу
никол пашинян
армения
азербайджан
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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, заявил президент России Владимир Путин."Она завершена, точка поставлена", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября сообщил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации: 300 тысяч человек набрано, комплектование войск продолжится только за счет добровольцев и контрактников. Шойгу также заявил, что имевшие место на начальном этапе проблемы решены, все мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".
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россия
армения
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россия, частичная мобилизация в россии, владимир путин, сергей шойгу, никол пашинян, армения, азербайджан
Россия, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан
23:07 31.10.2022 (обновлено: 23:43 31.10.2022)
 
Путин объявил призыв в рамках частичной мобилизации завершенным

Путин: призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, точка поставлена

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие на занятиях по военной подготовке
Мобилизованные военнослужащие на занятиях по военной подготовке - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Мобилизованные военнослужащие на занятиях по военной подготовке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, заявил президент России Владимир Путин.
"Она завершена, точка поставлена", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.
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Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября сообщил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации: 300 тысяч человек набрано, комплектование войск продолжится только за счет добровольцев и контрактников. Шойгу также заявил, что имевшие место на начальном этапе проблемы решены, все мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".
 
РоссияЧастичная мобилизация в РоссииВладимир ПутинСергей ШойгуНикол ПашинянАрменияАзербайджан
 
 
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