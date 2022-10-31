https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828285496.html

Путин объявил призыв в рамках частичной мобилизации завершенным

Путин объявил призыв в рамках частичной мобилизации завершенным - РИА Новости, 31.10.2022

Путин объявил призыв в рамках частичной мобилизации завершенным

Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:07

2022-10-31T23:07

2022-10-31T23:43

россия

частичная мобилизация в россии

владимир путин

сергей шойгу

никол пашинян

армения

азербайджан

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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, заявил президент России Владимир Путин."Она завершена, точка поставлена", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября сообщил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации: 300 тысяч человек набрано, комплектование войск продолжится только за счет добровольцев и контрактников. Шойгу также заявил, что имевшие место на начальном этапе проблемы решены, все мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".

https://ria.ru/20221031/voenkomat-1828202744.html

россия

армения

азербайджан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, частичная мобилизация в россии, владимир путин, сергей шойгу, никол пашинян, армения, азербайджан