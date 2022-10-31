https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828285166.html

Путин обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации

Путин обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 31.10.2022

Путин обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в РФ. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:05

2022-10-31T23:05

2022-10-31T23:19

владимир путин

частичная мобилизация в россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819431280_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_03ffd1517e451c792e56a6edbf96858d.jpg

СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в РФ."Сейчас министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами поговорю, откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Он сообщил, что частичная мобилизация была объявлена указом, поскольку "по-другому это невозможно". "Но было сделано это по предложению министерства обороны, это естественно", - добавил президент.

https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828285496.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, частичная мобилизация в россии, россия