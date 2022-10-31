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Путин обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации
Путин обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 31.10.2022
Путин обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:05
2022-10-31T23:19
владимир путин
частичная мобилизация в россии
россия
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в РФ."Сейчас министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами поговорю, откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Он сообщил, что частичная мобилизация была объявлена указом, поскольку "по-другому это невозможно". "Но было сделано это по предложению министерства обороны, это естественно", - добавил президент.
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владимир путин, частичная мобилизация в россии, россия
Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Россия
23:05 31.10.2022 (обновлено: 23:19 31.10.2022)
 
Путин обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации

Путин обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в РФ.
"Сейчас министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами поговорю, откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Мобилизованные военнослужащие на занятиях по военной подготовке - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 23:07
Путин объявил призыв в рамках частичной мобилизации завершенным
Он сообщил, что частичная мобилизация была объявлена указом, поскольку "по-другому это невозможно". "Но было сделано это по предложению министерства обороны, это естественно", - добавил президент.
 
Владимир ПутинЧастичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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