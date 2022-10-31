https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828285166.html
Путин обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации
Путин обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 31.10.2022
Путин обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:05
2022-10-31T23:05
2022-10-31T23:19
владимир путин
частичная мобилизация в россии
россия
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в РФ."Сейчас министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами поговорю, откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Он сообщил, что частичная мобилизация была объявлена указом, поскольку "по-другому это невозможно". "Но было сделано это по предложению министерства обороны, это естественно", - добавил президент.
https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828285496.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, частичная мобилизация в россии, россия
Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Россия
23:05 31.10.2022 (обновлено: 23:19 31.10.2022)
Путин обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации
Путин обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в России