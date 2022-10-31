https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828202444.html
Пункты сбора, использовавшиеся для частичной мобилизации, освободят
Пункты сбора, использовавшиеся для частичной мобилизации, освободят - РИА Новости, 31.10.2022
Пункты сбора, использовавшиеся для частичной мобилизации, освободят
Пункты сбора, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования по прежнему назначению, сообщили в понедельник РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:20
2022-10-31T17:20
2022-10-31T17:32
россия
безопасность
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Пункты сбора, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования по прежнему назначению, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как отметили в Минобороны, подготовка и вручение повесток прекращаются, участки и штабы оповещения, пункты сбора, а также выделенные решениями субъектов РФ здания "подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению".
https://radiosputnik.ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828108716.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, частичная мобилизация в россии
Россия, Безопасность, Частичная мобилизация в России
17:20 31.10.2022 (обновлено: 17:32 31.10.2022)
Пункты сбора, использовавшиеся для частичной мобилизации, освободят
Минобороны: пункты сбора, использовавшиеся для частичной мобилизации, освободят