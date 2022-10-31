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Пункты сбора, использовавшиеся для частичной мобилизации, освободят - РИА Новости, 31.10.2022
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Пункты сбора, использовавшиеся для частичной мобилизации, освободят
Пункты сбора, использовавшиеся для частичной мобилизации, освободят - РИА Новости, 31.10.2022
Пункты сбора, использовавшиеся для частичной мобилизации, освободят
Пункты сбора, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования по прежнему назначению, сообщили в понедельник РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:20
2022-10-31T17:32
россия
безопасность
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Пункты сбора, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования по прежнему назначению, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как отметили в Минобороны, подготовка и вручение повесток прекращаются, участки и штабы оповещения, пункты сбора, а также выделенные решениями субъектов РФ здания "подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению".
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Дарья Буймова
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россия, безопасность, частичная мобилизация в россии
Россия, Безопасность, Частичная мобилизация в России
17:20 31.10.2022 (обновлено: 17:32 31.10.2022)
 
Пункты сбора, использовавшиеся для частичной мобилизации, освободят

Минобороны: пункты сбора, использовавшиеся для частичной мобилизации, освободят

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМолодой человек, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, на сборном пункте
Молодой человек, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, на сборном пункте - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Молодой человек, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, на сборном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Пункты сбора, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования по прежнему назначению, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Как отметили в Минобороны, подготовка и вручение повесток прекращаются, участки и штабы оповещения, пункты сбора, а также выделенные решениями субъектов РФ здания "подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению".
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