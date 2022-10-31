https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828202444.html

Пункты сбора, использовавшиеся для частичной мобилизации, освободят

Пункты сбора, использовавшиеся для частичной мобилизации, освободят - РИА Новости, 31.10.2022

Пункты сбора, использовавшиеся для частичной мобилизации, освободят

Пункты сбора, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования по прежнему назначению, сообщили в понедельник РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:20

2022-10-31T17:20

2022-10-31T17:32

россия

безопасность

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Пункты сбора, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования по прежнему назначению, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как отметили в Минобороны, подготовка и вручение повесток прекращаются, участки и штабы оповещения, пункты сбора, а также выделенные решениями субъектов РФ здания "подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению".

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828108716.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, частичная мобилизация в россии