https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828201802.html
Минобороны завершило призыв в рамках частичной мобилизации
Минобороны завершило призыв в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 31.10.2022
Минобороны завершило призыв в рамках частичной мобилизации
Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:19
2022-10-31T17:19
2022-10-31T18:50
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, сообщили в Министерстве обороны России."В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", — заявили в ведомстве.Там также отметили, что пункты сбора, которые использовались для этих целей, вернутся к работе по прежнему назначению. При этом личному составу военкоматов, который был задействован в призыве граждан, находящихся в запасе, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы планировали призвать в общей сложности 300 тысяч граждан из запаса, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии
Частичная мобилизация в России
17:19 31.10.2022 (обновлено: 18:50 31.10.2022)
Минобороны завершило призыв в рамках частичной мобилизации
Минобороны: все мероприятия по частичной мобилизации, связанные с призывом, прекращены
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, сообщили в Министерстве обороны России.
"В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", — заявили в ведомстве.
Там также отметили, что пункты сбора, которые использовались для этих целей, вернутся к работе по прежнему назначению. При этом личному составу военкоматов, который был задействован в призыве граждан, находящихся в запасе, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.
Президент России Владимир Путин
21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
.
В российские Вооруженные силы планировали призвать в общей сложности 300 тысяч граждан из запаса, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.