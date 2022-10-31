https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828201802.html

Минобороны завершило призыв в рамках частичной мобилизации

Минобороны завершило призыв в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 31.10.2022

Минобороны завершило призыв в рамках частичной мобилизации

Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:19

2022-10-31T17:19

2022-10-31T18:50

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, сообщили в Министерстве обороны России."В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", — заявили в ведомстве.Там также отметили, что пункты сбора, которые использовались для этих целей, вернутся к работе по прежнему назначению. При этом личному составу военкоматов, который был задействован в призыве граждан, находящихся в запасе, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы планировали призвать в общей сложности 300 тысяч граждан из запаса, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.

https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии