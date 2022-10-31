https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828107600.html

В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации

В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 31.10.2022

В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации

Кремль проинформирует дополнительно по поводу указа президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:18

2022-10-31T14:18

2022-10-31T14:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

дмитрий песков

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кремль проинформирует дополнительно по поводу указа президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, министр заявил, что задача по призыву 300 тысяч человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется."Мы проинформируем вас дополнительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли указ президента РФ о завершении частичной мобилизации.

https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827597624.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, частичная мобилизация в россии