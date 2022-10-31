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В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828107600.html
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 31.10.2022
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации
Кремль проинформирует дополнительно по поводу указа президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:18
2022-10-31T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
дмитрий песков
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кремль проинформирует дополнительно по поводу указа президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, министр заявил, что задача по призыву 300 тысяч человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется."Мы проинформируем вас дополнительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли указ президента РФ о завершении частичной мобилизации.
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безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Частичная мобилизация в России
14:18 31.10.2022
 
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации

Песков: Кремль дополнительно проинформирует об указе о завершении частичной мобилизации

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кремль проинформирует дополнительно по поводу указа президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, министр заявил, что задача по призыву 300 тысяч человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется.
"Мы проинформируем вас дополнительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли указ президента РФ о завершении частичной мобилизации.
Шойгу о завершении частичной мобилизации
28 октября, 17:10Специальная военная операция на Украине
Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковЧастичная мобилизация в России
 
 
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