https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828107600.html
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 31.10.2022
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации
Кремль проинформирует дополнительно по поводу указа президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:18
2022-10-31T14:18
2022-10-31T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
дмитрий песков
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кремль проинформирует дополнительно по поводу указа президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, министр заявил, что задача по призыву 300 тысяч человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется."Мы проинформируем вас дополнительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли указ президента РФ о завершении частичной мобилизации.
https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827597624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Частичная мобилизация в России
В Кремле ответили на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации
Песков: Кремль дополнительно проинформирует об указе о завершении частичной мобилизации