https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828107309.html

В Кремле ответили на вопрос о возможных новых мобилизационных заданиях

В Кремле ответили на вопрос о возможных новых мобилизационных заданиях - РИА Новости, 31.10.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможных новых мобилизационных заданиях

Нужно ориентироваться на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу по поводу дополнительных мобилизационных мероприятий в регионах, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:18

2022-10-31T14:18

2022-10-31T14:18

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нужно ориентироваться на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу по поводу дополнительных мобилизационных мероприятий в регионах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, министр сказал, что задача по призыву 300 тысяч человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется."В данном случае было заявление министра обороны. Нужно на него ориентироваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли новые мобилизационные задания для регионов от Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221031/srochniki-1827979179.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, сергей шойгу, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков