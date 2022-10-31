https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828107309.html
В Кремле ответили на вопрос о возможных новых мобилизационных заданиях
В Кремле ответили на вопрос о возможных новых мобилизационных заданиях - РИА Новости, 31.10.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможных новых мобилизационных заданиях
Нужно ориентироваться на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу по поводу дополнительных мобилизационных мероприятий в регионах, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:18
2022-10-31T14:18
2022-10-31T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нужно ориентироваться на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу по поводу дополнительных мобилизационных мероприятий в регионах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, министр сказал, что задача по призыву 300 тысяч человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется."В данном случае было заявление министра обороны. Нужно на него ориентироваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли новые мобилизационные задания для регионов от Минобороны РФ.
https://ria.ru/20221031/srochniki-1827979179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о возможных новых мобилизационных заданиях
Песков призвал ориентироваться на заявления Шойгу по поводу новых мобилизационных заданий