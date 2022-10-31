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В Кремле ответили на вопрос о возможных новых мобилизационных заданиях - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828107309.html
В Кремле ответили на вопрос о возможных новых мобилизационных заданиях
В Кремле ответили на вопрос о возможных новых мобилизационных заданиях - РИА Новости, 31.10.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможных новых мобилизационных заданиях
Нужно ориентироваться на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу по поводу дополнительных мобилизационных мероприятий в регионах, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:18
2022-10-31T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нужно ориентироваться на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу по поводу дополнительных мобилизационных мероприятий в регионах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, министр сказал, что задача по призыву 300 тысяч человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется."В данном случае было заявление министра обороны. Нужно на него ориентироваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли новые мобилизационные задания для регионов от Минобороны РФ.
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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дмитрий Песков
14:18 31.10.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о возможных новых мобилизационных заданиях

Песков призвал ориентироваться на заявления Шойгу по поводу новых мобилизационных заданий

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нужно ориентироваться на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу по поводу дополнительных мобилизационных мероприятий в регионах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации, министр сказал, что задача по призыву 300 тысяч человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется.
"В данном случае было заявление министра обороны. Нужно на него ориентироваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли новые мобилизационные задания для регионов от Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуВладимир ПутинРоссияЧастичная мобилизация в РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий Песков
 
 
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