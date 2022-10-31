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Мишустин призвал предельно точно оценить реальные потребности ВС России - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/mishustin-1828172592.html
Мишустин призвал предельно точно оценить реальные потребности ВС России
Мишустин призвал предельно точно оценить реальные потребности ВС России - РИА Новости, 31.10.2022
Мишустин призвал предельно точно оценить реальные потребности ВС России
Премьер России Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета призвал предельно точно оценить реальные потребности вооруженных сил РФ и РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:08
2022-10-31T16:29
вооруженные силы рф
михаил мишустин
экономика
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета призвал предельно точно оценить реальные потребности вооруженных сил РФ и сопоставить их с возможностями оборонно-промышленного комплекса (ОПК)."В самые короткие сроки нам предстоит завершить формирование соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям. Для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности, сопоставить их с текущими возможностями..., продумать, что необходимо сделать, чтобы их расширить, и, конечно, обеспечить надлежащее качество", - сказал премьер.
https://ria.ru/20221028/usovershenstvovanie-1827599873.html
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вооруженные силы рф, михаил мишустин, экономика, россия
Вооруженные силы РФ, Михаил Мишустин, Экономика, Россия, Специальная военная операция на Украине
16:08 31.10.2022 (обновлено: 16:29 31.10.2022)
 
Мишустин призвал предельно точно оценить реальные потребности ВС России

Мишустин призвал сопоставить реальные потребности ВС России с возможностями ОПК

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета призвал предельно точно оценить реальные потребности вооруженных сил РФ и сопоставить их с возможностями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
"В самые короткие сроки нам предстоит завершить формирование соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям. Для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности, сопоставить их с текущими возможностями..., продумать, что необходимо сделать, чтобы их расширить, и, конечно, обеспечить надлежащее качество", - сказал премьер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 17:16
Путин: усовершенствование ВС России нужно провести в короткие сроки
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМихаил МишустинЭкономикаРоссия
 
 
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