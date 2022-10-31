https://ria.ru/20221031/mishustin-1828172592.html
Мишустин призвал предельно точно оценить реальные потребности ВС России
Мишустин призвал предельно точно оценить реальные потребности ВС России - РИА Новости, 31.10.2022
Мишустин призвал предельно точно оценить реальные потребности ВС России
Премьер России Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета призвал предельно точно оценить реальные потребности вооруженных сил РФ и РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:08
2022-10-31T16:08
2022-10-31T16:29
вооруженные силы рф
михаил мишустин
экономика
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета призвал предельно точно оценить реальные потребности вооруженных сил РФ и сопоставить их с возможностями оборонно-промышленного комплекса (ОПК)."В самые короткие сроки нам предстоит завершить формирование соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям. Для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности, сопоставить их с текущими возможностями..., продумать, что необходимо сделать, чтобы их расширить, и, конечно, обеспечить надлежащее качество", - сказал премьер.
https://ria.ru/20221028/usovershenstvovanie-1827599873.html
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вооруженные силы рф, михаил мишустин, экономика, россия
Вооруженные силы РФ, Михаил Мишустин, Экономика, Россия, Специальная военная операция на Украине
16:08 31.10.2022 (обновлено: 16:29 31.10.2022)
Мишустин призвал предельно точно оценить реальные потребности ВС России
Мишустин призвал сопоставить реальные потребности ВС России с возможностями ОПК