https://ria.ru/20221031/mishustin-1828172592.html

Мишустин призвал предельно точно оценить реальные потребности ВС России

Мишустин призвал предельно точно оценить реальные потребности ВС России - РИА Новости, 31.10.2022

Мишустин призвал предельно точно оценить реальные потребности ВС России

Премьер России Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета призвал предельно точно оценить реальные потребности вооруженных сил РФ и РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:08

2022-10-31T16:08

2022-10-31T16:29

вооруженные силы рф

михаил мишустин

экономика

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета призвал предельно точно оценить реальные потребности вооруженных сил РФ и сопоставить их с возможностями оборонно-промышленного комплекса (ОПК)."В самые короткие сроки нам предстоит завершить формирование соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям. Для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности, сопоставить их с текущими возможностями..., продумать, что необходимо сделать, чтобы их расширить, и, конечно, обеспечить надлежащее качество", - сказал премьер.

https://ria.ru/20221028/usovershenstvovanie-1827599873.html

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вооруженные силы рф, михаил мишустин, экономика, россия