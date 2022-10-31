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Российские военные уничтожили более 60 служащих ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/minoborony-1828095927.html
Российские военные уничтожили более 60 служащих ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили более 60 служащих ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 31.10.2022
Российские военные уничтожили более 60 служащих ВСУ на Донецком направлении
Российские военные активными действиями на Донецком направлении уничтожили более 60 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:50
2022-10-31T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Российские военные активными действиями на Донецком направлении уничтожили более 60 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали активные действия. Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия
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Дарья Буймова
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
13:50 31.10.2022
 
Российские военные уничтожили более 60 служащих ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Донецком направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкРСЗО "Град"
РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Российские военные активными действиями на Донецком направлении уничтожили более 60 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали активные действия. Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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