https://ria.ru/20221031/minoborony-1828095927.html
Российские военные уничтожили более 60 служащих ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили более 60 служащих ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 31.10.2022
Российские военные уничтожили более 60 служащих ВСУ на Донецком направлении
Российские военные активными действиями на Донецком направлении уничтожили более 60 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:50
2022-10-31T13:50
2022-10-31T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Российские военные активными действиями на Донецком направлении уничтожили более 60 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали активные действия. Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Российские военные уничтожили более 60 служащих ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС уничтожили более 60 украинских военнослужащих на Донецком направлении