https://ria.ru/20221031/minoborony-1828095927.html

Российские военные уничтожили более 60 служащих ВСУ на Донецком направлении

Российские военные уничтожили более 60 служащих ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 31.10.2022

Российские военные уничтожили более 60 служащих ВСУ на Донецком направлении

Российские военные активными действиями на Донецком направлении уничтожили более 60 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:50

2022-10-31T13:50

2022-10-31T13:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827653669_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ebdcf243601da31f66e4469ab87677fa.jpg

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Российские военные активными действиями на Донецком направлении уничтожили более 60 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали активные действия. Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20221031/sklad-1828095498.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия