https://ria.ru/20221031/mfts-1828064522.html

Новгородские специалисты помогут наладить работу МФЦ в Запорожской области

Новгородские специалисты помогут наладить работу МФЦ в Запорожской области - РИА Новости, 31.10.2022

Новгородские специалисты помогут наладить работу МФЦ в Запорожской области

Специалисты из Новгородской области помогут выстроить работу первого МФЦ, который откроется в Запорожской области до конца 2022 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:23

2022-10-31T12:23

2022-10-31T12:23

общество

жкх

андрей никитин (политик)

запорожская область

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Специалисты из Новгородской области помогут выстроить работу первого МФЦ, который откроется в Запорожской области до конца 2022 года, сообщила пресс-служба новгородского правительства.Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе визита в Запорожскую область встретился с главой правительства ВГА Запорожской области Антоном Кольцовым."Новгородские МФЦ считаются одними из лучших в стране, поэтому мы, безусловно, окажем помощь, чтобы когда у вас МФЦ появится, это было сделано на максимально высоком уровне. Оказание услуг населению, как и во всей России, должно быть организовано в комфортном и удобном для людей режиме", – сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что новгородские специалисты также поделятся опытом в части подготовки документов для вхождения в систему национальных проектов России. Это позволит Васильевскому району получить федеральное финансирование на ремонт дорог, строительство школ и больниц, модернизацию и благоустройство системы ЖКХ."Хочу сказать слова благодарности Андрею Сергеевичу Никитину и всей команде, которая здесь работает в Васильевском районе, всем жителям Новгородской области за неоценимую помощь и поддержку, которую они оказывают по различным направлениям. Это и ремонт школ, детских садов, строительство спортивных площадок – 15 площадок. Это модульные ФАПы, которые установлены. Это абсолютно конкретные результаты, направленные на то, чтобы качество жизни жителей Запорожской области Васильевского района улучшилось", – заявил Кольцов.Власти Новгородской области и администрация Васильевского района Запорожской области договорились о сотрудничестве в начале августа 2022 года.

https://ria.ru/20221031/energodar-1828043284.html

https://ria.ru/20221028/sotrudnichestvo-1827676359.html

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россия

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общество, жкх, андрей никитин (политик), запорожская область, новгородская область, россия