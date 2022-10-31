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В Иране поймали второго участника теракта в мавзолее Шираза

В Иране поймали второго участника теракта в мавзолее Шираза - РИА Новости, 31.10.2022

В Иране поймали второго участника теракта в мавзолее Шираза

Силы безопасности Ирана поймали второго участника вооруженного нападения на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, заявил в понедельник глава министерства... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:18

2022-10-31T10:18

2022-10-31T10:18

в мире

иран

шираз

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Силы безопасности Ирана поймали второго участника вооруженного нападения на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, заявил в понедельник глава министерства информации (разведки) Исламской республики Эсмаил Хатиб."Второе лицо, участвующее в вооруженном нападении в Ширазе, было задержано группой из подразделения солдат имама Замана", - приводит агентство Tasnim слова Хатиба.Вечером в среду, 26 октября, иранские СМИ сообщили, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения.

https://ria.ru/20221029/besporyadki-1827801458.html

иран

шираз

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иран, шираз