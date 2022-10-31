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В Иране поймали второго участника теракта в мавзолее Шираза
В Иране поймали второго участника теракта в мавзолее Шираза - РИА Новости, 31.10.2022
В Иране поймали второго участника теракта в мавзолее Шираза
Силы безопасности Ирана поймали второго участника вооруженного нападения на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, заявил в понедельник глава министерства... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:18
2022-10-31T10:18
2022-10-31T10:18
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Силы безопасности Ирана поймали второго участника вооруженного нападения на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, заявил в понедельник глава министерства информации (разведки) Исламской республики Эсмаил Хатиб."Второе лицо, участвующее в вооруженном нападении в Ширазе, было задержано группой из подразделения солдат имама Замана", - приводит агентство Tasnim слова Хатиба.Вечером в среду, 26 октября, иранские СМИ сообщили, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, шираз
В Иране поймали второго участника теракта в мавзолее Шираза
Силы безопасности Ирана поймали второго участника теракта в мавзолее Шах-Черах в Ширазе
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости.
Силы безопасности Ирана поймали второго участника вооруженного нападения на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, заявил
в понедельник глава министерства информации (разведки) Исламской республики Эсмаил Хатиб.
"Второе лицо, участвующее в вооруженном нападении в Ширазе, было задержано группой из подразделения солдат имама Замана", - приводит агентство Tasnim слова Хатиба.
Вечером в среду, 26 октября, иранские СМИ сообщили, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения.