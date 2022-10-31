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Шульгинов поручил к ноябрю обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/mariupol-1828100485.html
Шульгинов поручил к ноябрю обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением
Шульгинов поручил к ноябрю обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением - РИА Новости, 31.10.2022
Шульгинов поручил к ноябрю обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов поручил обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением, выполнив альтернативный вариант с завершением работ к середине... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:02
2022-10-31T14:47
специальная военная операция на украине
жкх
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
мариуполь
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов поручил обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением, выполнив альтернативный вариант с завершением работ к середине ноября, сообщило Минэнерго РФ.Об этом он сообщил в ходе подготовки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к отопительному сезону 2022-2023 годов."Николай Шульгинов поручил обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением, выполнив альтернативный вариант с завершением работ к середине ноября", - сообщило министерство."Этот вариант позволит создать дополнительное резервирование и для Запорожской и Херсонской энергосистем. К концу декабря будет завершена работа по формированию третьего источника энергоснабжения города", - приводятся в сообщении слова Шульгинова.Также энергетики завершили запланированное первоначально подключение к энергоснабжению объектов новых российских территорий, дополнительный объем работ закончат к 15 декабря."Первоначально согласованные работы по подключению объектов тепло- и водоснабжения, социально значимых объектов, жилых домов завершены. Сейчас ведется работа по подключению объектов в связи с увеличением потребителей и готовности домов и объектов жилищно-коммунальной сферы к приему напряжения, которая будет завершена до 15 декабря", - приводятся слова Шульгинова в сообщении.По оценкам Минэнерго, на территориях введены в работу 22 системообразующих объекта магистральных электросетей 220 кВ и выше, 44 объекта 35-110 кВ и около 2500 объектов распределительной сети 0,4-10 кВ.В работах по восстановлению объектов электросетевой инфраструктуры участвуют более 2000 энергетиков и задействованы более 600 единиц специальной и автомобильной техники. В случае необходимости количество специалистов и оборудования будет увеличено, добавил Шульгинов.Помимо этого, на совещании рассматривалась ситуация в угольной отрасли – меры поддержки для работников шахт, в том числе выплаты на закупку пайкового угля, отмечается в сообщении.Глава Минэнерго в ходе рабочей поездки дал команду на пуск газа в газораспределительную сеть Мелитополя, что позволит обеспечить теплом и газом жителей ряда районов Запорожской области. Врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий сообщал, что газ в Мелитополе и на территории всей Запорожской области подключат к 1 ноября.
https://ria.ru/20221025/gaz-1826601828.html
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россия
мариуполь
донецкая народная республика
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жкх, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, мариуполь, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Николай Шульгинов, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
14:02 31.10.2022 (обновлено: 14:47 31.10.2022)
 
Шульгинов поручил к ноябрю обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением

Глава Минэнерго Шульгинов поручил к ноябрю обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов поручил обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением, выполнив альтернативный вариант с завершением работ к середине ноября, сообщило Минэнерго РФ.
Об этом он сообщил в ходе подготовки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к отопительному сезону 2022-2023 годов.
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"Николай Шульгинов поручил обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением, выполнив альтернативный вариант с завершением работ к середине ноября", - сообщило министерство.
"Этот вариант позволит создать дополнительное резервирование и для Запорожской и Херсонской энергосистем. К концу декабря будет завершена работа по формированию третьего источника энергоснабжения города", - приводятся в сообщении слова Шульгинова.
Также энергетики завершили запланированное первоначально подключение к энергоснабжению объектов новых российских территорий, дополнительный объем работ закончат к 15 декабря.
"Первоначально согласованные работы по подключению объектов тепло- и водоснабжения, социально значимых объектов, жилых домов завершены. Сейчас ведется работа по подключению объектов в связи с увеличением потребителей и готовности домов и объектов жилищно-коммунальной сферы к приему напряжения, которая будет завершена до 15 декабря", - приводятся слова Шульгинова в сообщении.
По оценкам Минэнерго, на территориях введены в работу 22 системообразующих объекта магистральных электросетей 220 кВ и выше, 44 объекта 35-110 кВ и около 2500 объектов распределительной сети 0,4-10 кВ.
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В работах по восстановлению объектов электросетевой инфраструктуры участвуют более 2000 энергетиков и задействованы более 600 единиц специальной и автомобильной техники. В случае необходимости количество специалистов и оборудования будет увеличено, добавил Шульгинов.
Помимо этого, на совещании рассматривалась ситуация в угольной отрасли – меры поддержки для работников шахт, в том числе выплаты на закупку пайкового угля, отмечается в сообщении.
Глава Минэнерго в ходе рабочей поездки дал команду на пуск газа в газораспределительную сеть Мелитополя, что позволит обеспечить теплом и газом жителей ряда районов Запорожской области. Врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий сообщал, что газ в Мелитополе и на территории всей Запорожской области подключат к 1 ноября.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Николай ШульгиновМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
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