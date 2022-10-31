https://ria.ru/20221031/mariupol-1828100485.html

Шульгинов поручил к ноябрю обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением

Шульгинов поручил к ноябрю обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением - РИА Новости, 31.10.2022

Шульгинов поручил к ноябрю обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов поручил обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением, выполнив альтернативный вариант с завершением работ к середине... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:02

2022-10-31T14:02

2022-10-31T14:47

специальная военная операция на украине

жкх

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

мариуполь

донецкая народная республика

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов поручил обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением, выполнив альтернативный вариант с завершением работ к середине ноября, сообщило Минэнерго РФ.Об этом он сообщил в ходе подготовки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к отопительному сезону 2022-2023 годов."Николай Шульгинов поручил обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением, выполнив альтернативный вариант с завершением работ к середине ноября", - сообщило министерство."Этот вариант позволит создать дополнительное резервирование и для Запорожской и Херсонской энергосистем. К концу декабря будет завершена работа по формированию третьего источника энергоснабжения города", - приводятся в сообщении слова Шульгинова.Также энергетики завершили запланированное первоначально подключение к энергоснабжению объектов новых российских территорий, дополнительный объем работ закончат к 15 декабря."Первоначально согласованные работы по подключению объектов тепло- и водоснабжения, социально значимых объектов, жилых домов завершены. Сейчас ведется работа по подключению объектов в связи с увеличением потребителей и готовности домов и объектов жилищно-коммунальной сферы к приему напряжения, которая будет завершена до 15 декабря", - приводятся слова Шульгинова в сообщении.По оценкам Минэнерго, на территориях введены в работу 22 системообразующих объекта магистральных электросетей 220 кВ и выше, 44 объекта 35-110 кВ и около 2500 объектов распределительной сети 0,4-10 кВ.В работах по восстановлению объектов электросетевой инфраструктуры участвуют более 2000 энергетиков и задействованы более 600 единиц специальной и автомобильной техники. В случае необходимости количество специалистов и оборудования будет увеличено, добавил Шульгинов.Помимо этого, на совещании рассматривалась ситуация в угольной отрасли – меры поддержки для работников шахт, в том числе выплаты на закупку пайкового угля, отмечается в сообщении.Глава Минэнерго в ходе рабочей поездки дал команду на пуск газа в газораспределительную сеть Мелитополя, что позволит обеспечить теплом и газом жителей ряда районов Запорожской области. Врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий сообщал, что газ в Мелитополе и на территории всей Запорожской области подключат к 1 ноября.

https://ria.ru/20221025/gaz-1826601828.html

https://ria.ru/20221021/tek-1825745573.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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донецкая народная республика

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жкх, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, мариуполь, донецкая народная республика