https://ria.ru/20221031/lysogorskiy-1828072493.html

Лысогорский стал замглавы Минпромторга

Лысогорский стал замглавы Минпромторга - РИА Новости, 31.10.2022

Лысогорский стал замглавы Минпромторга

Директором департамента промышленности правительства России назначен Ильмир Набиев, занимавший этот пост Кирилл Лысогорский стал замглавы Минпромторга,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:44

2022-10-31T12:44

2022-10-31T19:39

политика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

кирилл лысогорский

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Директором департамента промышленности правительства России назначен Ильмир Набиев, занимавший этот пост Кирилл Лысогорский стал замглавы Минпромторга, сообщается в Telegram-канале кабмина.Другим распоряжением премьера Кирилл Лысогорский, занимавший данный пост, назначен заместителем министра промышленности и торговли.При этом Олега Рязанцева, курировавшего в Минпромторге ОПК, Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли в связи с переходом на другую работу.Набиев с 2004 по 2009 год трудился на различных должностях в министерстве энергетики. С 2011 году пришел на работу в департамент промышленности и инфраструктуры правительства России, где прошел путь от консультанта до заместителя директора. В 2021 году был назначен заместителем директора департамента энергетики правительства России.

https://ria.ru/20221028/galuzin-1827552992.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), кирилл лысогорский, михаил мишустин, правительство рф