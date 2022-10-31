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Лысогорский стал замглавы Минпромторга - РИА Новости, 31.10.2022
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Лысогорский стал замглавы Минпромторга
Лысогорский стал замглавы Минпромторга - РИА Новости, 31.10.2022
Лысогорский стал замглавы Минпромторга
Директором департамента промышленности правительства России назначен Ильмир Набиев, занимавший этот пост Кирилл Лысогорский стал замглавы Минпромторга,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:44
2022-10-31T19:39
политика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
кирилл лысогорский
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Директором департамента промышленности правительства России назначен Ильмир Набиев, занимавший этот пост Кирилл Лысогорский стал замглавы Минпромторга, сообщается в Telegram-канале кабмина.Другим распоряжением премьера Кирилл Лысогорский, занимавший данный пост, назначен заместителем министра промышленности и торговли.При этом Олега Рязанцева, курировавшего в Минпромторге ОПК, Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли в связи с переходом на другую работу.Набиев с 2004 по 2009 год трудился на различных должностях в министерстве энергетики. С 2011 году пришел на работу в департамент промышленности и инфраструктуры правительства России, где прошел путь от консультанта до заместителя директора. В 2021 году был назначен заместителем директора департамента энергетики правительства России.
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политика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), кирилл лысогорский, михаил мишустин, правительство рф
Политика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Кирилл Лысогорский, Михаил Мишустин, Правительство РФ
12:44 31.10.2022 (обновлено: 19:39 31.10.2022)
 
Лысогорский стал замглавы Минпромторга

Премьер России Михаил Мишустин назначил Кирилла Лысогорского замглавы Минпромторга

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017". Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Директором департамента промышленности правительства России назначен Ильмир Набиев, занимавший этот пост Кирилл Лысогорский стал замглавы Минпромторга, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Директором департамента промышленности правительства России стал Ильмир Набиев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Другим распоряжением премьера Кирилл Лысогорский, занимавший данный пост, назначен заместителем министра промышленности и торговли.
При этом Олега Рязанцева, курировавшего в Минпромторге ОПК, Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли в связи с переходом на другую работу.
Набиев с 2004 по 2009 год трудился на различных должностях в министерстве энергетики. С 2011 году пришел на работу в департамент промышленности и инфраструктуры правительства России, где прошел путь от консультанта до заместителя директора. В 2021 году был назначен заместителем директора департамента энергетики правительства России.
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