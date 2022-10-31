https://ria.ru/20221031/lukashenko-1828247886.html
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных - РИА Новости, 31.10.2022
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:09
2022-10-31T19:09
2022-10-31T19:09
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
министерство обороны белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150502/25/1505022565_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_4c6cfac1f005ad1a3569b16b94808ca0.jpg
МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил, соответствующий указ подписан в понедельник.Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Министерство обороны Белоруссии уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824673786.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150502/25/1505022565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16aaa3cf573ee72bf68aa4fe617fd82d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Министерство обороны Белоруссии
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах совместной подготовки военных