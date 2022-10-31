https://ria.ru/20221031/lukashenko-1828247886.html

Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных

Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных - РИА Новости, 31.10.2022

Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T19:09

2022-10-31T19:09

2022-10-31T19:09

в мире

александр лукашенко

белоруссия

россия

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил, соответствующий указ подписан в понедельник.Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Министерство обороны Белоруссии уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824673786.html

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