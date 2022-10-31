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Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных - РИА Новости, 31.10.2022
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Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных - РИА Новости, 31.10.2022
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:09
2022-10-31T19:09
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил, соответствующий указ подписан в понедельник.Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Министерство обороны Белоруссии уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, министерство обороны белоруссии
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Министерство обороны Белоруссии
19:09 31.10.2022
 
Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных

Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах совместной подготовки военных

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие России и Белоруссии
Военнослужащие России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил, соответствующий указ подписан в понедельник.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Соответствующий указ №387 глава государства подписал 31 октября", - сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Министерство обороны Белоруссии уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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