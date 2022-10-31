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Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл лекций об истории столицы - РИА Новости, 01.11.2022
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Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл лекций об истории столицы
Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл лекций об истории столицы - РИА Новости, 01.11.2022
Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл лекций об истории столицы
Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл научно-популярных лекций об истории и современности столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 01.11.2022
2022-10-31T18:15
2022-11-01T12:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
общество
культура
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл научно-популярных лекций об истории и современности столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл вечерних научно-популярных лекций об истории и современности столицы. Занятия будут проходить по средам в 19.00", - говорится в сообщении.Отмечается, что первое занятие пройдет 2 ноября. Его темой будут мифы и легенды подземной Москвы.Также экскурсоводы раскроют тайны подземелий Московского Кремля, легенды о библиотеке Ивана Грозного и предложат разгадать загадки Московского метро.
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, общество, культура
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Общество, Культура
18:15 31.10.2022 (обновлено: 12:40 01.11.2022)
 

Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл лекций об истории столицы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМузей городского хозяйства Москвы
Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл научно-популярных лекций об истории и современности столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл вечерних научно-популярных лекций об истории и современности столицы. Занятия будут проходить по средам в 19.00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первое занятие пройдет 2 ноября. Его темой будут мифы и легенды подземной Москвы.
"Каждый житель столицы хотя бы раз был в московском "подземелье", передвигаясь на метро. Однако под землей от глаз горожан скрыто гораздо больше! На нашей экскурсии: расскажем интересные факты о канализационных люках, покажем, как устроен коммуникационный коллектор и вся система подземных коммуникаций столицы", - пояснили в сообщении.
Также экскурсоводы раскроют тайны подземелий Московского Кремля, легенды о библиотеке Ивана Грозного и предложат разгадать загадки Московского метро.
Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 18:28Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 50 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыОбществоКультура
 
 
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