https://ria.ru/20221031/lektsii-1828371673.html

Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл лекций об истории столицы

Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл лекций об истории столицы - РИА Новости, 01.11.2022

Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл лекций об истории столицы

Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл научно-популярных лекций об истории и современности столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 01.11.2022

2022-10-31T18:15

2022-10-31T18:15

2022-11-01T12:40

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл научно-популярных лекций об истории и современности столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл вечерних научно-популярных лекций об истории и современности столицы. Занятия будут проходить по средам в 19.00", - говорится в сообщении.Отмечается, что первое занятие пройдет 2 ноября. Его темой будут мифы и легенды подземной Москвы.Также экскурсоводы раскроют тайны подземелий Московского Кремля, легенды о библиотеке Ивана Грозного и предложат разгадать загадки Московского метро.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, общество, культура