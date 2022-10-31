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Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл лекций об истории столицы
Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл лекций об истории столицы - РИА Новости, 01.11.2022
Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл лекций об истории столицы
Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл научно-популярных лекций об истории и современности столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 01.11.2022
2022-10-31T18:15
2022-10-31T18:15
2022-11-01T12:40
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл научно-популярных лекций об истории и современности столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Музей городского хозяйства Москвы запускает цикл вечерних научно-популярных лекций об истории и современности столицы. Занятия будут проходить по средам в 19.00", - говорится в сообщении.Отмечается, что первое занятие пройдет 2 ноября. Его темой будут мифы и легенды подземной Москвы.Также экскурсоводы раскроют тайны подземелий Московского Кремля, легенды о библиотеке Ивана Грозного и предложат разгадать загадки Московского метро.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Общество, Культура