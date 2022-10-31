https://ria.ru/20221031/kremennaya-1828209492.html
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, один человек погиб
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, один человек погиб - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, один человек погиб
Украинские войска выпустили в понедельник три снаряда по Кременной, погибла женщина, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:37
2022-10-31T17:37
2022-10-31T17:49
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник три снаряда по Кременной, погибла женщина, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."️Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.00 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия (три снаряда). В результате обстрела погибла женщина 1939 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кременная
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременная, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика
17:37 31.10.2022 (обновлено: 17:49 31.10.2022)
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, один человек погиб
Украинские войска обстреляли из артиллерийских орудий Кременную в ЛНР, есть погибшая