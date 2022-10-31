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Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, один человек погиб - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/kremennaya-1828209492.html
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, один человек погиб
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, один человек погиб - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, один человек погиб
Украинские войска выпустили в понедельник три снаряда по Кременной, погибла женщина, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:37
2022-10-31T17:49
специальная военная операция на украине
кременная
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник три снаряда по Кременной, погибла женщина, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."️Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.00 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия (три снаряда). В результате обстрела погибла женщина 1939 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.
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кременная
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кременная, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика
17:37 31.10.2022 (обновлено: 17:49 31.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, один человек погиб

Украинские войска обстреляли из артиллерийских орудий Кременную в ЛНР, есть погибшая

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник три снаряда по Кременной, погибла женщина, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"️Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.00 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия (три снаряда). В результате обстрела погибла женщина 1939 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная Республика
 
 
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