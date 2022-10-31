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Жителям Рубежного начали выплачивать компенсации за утрату жилья - РИА Новости, 31.10.2022
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Жителям Рубежного начали выплачивать компенсации за утрату жилья
Жителям Рубежного начали выплачивать компенсации за утрату жилья - РИА Новости, 31.10.2022
Жителям Рубежного начали выплачивать компенсации за утрату жилья
Жителям Рубежного в Луганской Народной Республике начали выплачивать первые компенсации за утраченное и пострадавшее в результате боевых действий жилье, сообщил РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T22:49
2022-10-31T22:49
в мире
рубежное
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Жителям Рубежного в Луганской Народной Республике начали выплачивать первые компенсации за утраченное и пострадавшее в результате боевых действий жилье, сообщил и.о. начальника ЖКХ города Рубежное Максим Симоненко в эфире телеканала "Луганск 24"."В городе работает Госбанк Луганской Народной Республики, люди все оформили в нем карты, счета. Приносят выписку из банка, что карта и счет принадлежат этому человеку, и все зачисления приходят на эту карту", - сообщил Симоненко.По данным местной администрации, в результате боевых действий в городе были уничтожены порядка 2 тысяч домов, специальная комиссия занимается оформлением заявлений на получение компенсаций. На сегодняшний день принято уже 1249 заявлений, 102 человека уже получили компенсацию.
https://ria.ru/20221015/kompensatsiya-1824259853.html
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в мире, рубежное, луганская народная республика
В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика
22:49 31.10.2022
 
Жителям Рубежного начали выплачивать компенсации за утрату жилья

Жителям Рубежного в ЛНР начали выплачивать первые компенсации за утрату жилья

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкРазрушенные здания в Рубежном
Разрушенные здания в Рубежном - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Разрушенные здания в Рубежном. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Жителям Рубежного в Луганской Народной Республике начали выплачивать первые компенсации за утраченное и пострадавшее в результате боевых действий жилье, сообщил и.о. начальника ЖКХ города Рубежное Максим Симоненко в эфире телеканала "Луганск 24".
"В городе работает Госбанк Луганской Народной Республики, люди все оформили в нем карты, счета. Приносят выписку из банка, что карта и счет принадлежат этому человеку, и все зачисления приходят на эту карту", - сообщил Симоненко.
Разрушенный жилой дом - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 12:27Специальная военная операция на Украине
Жителям ДНР, потерявшим дома из-за боев, выплатят более 14 миллионов рублей
По данным местной администрации, в результате боевых действий в городе были уничтожены порядка 2 тысяч домов, специальная комиссия занимается оформлением заявлений на получение компенсаций. На сегодняшний день принято уже 1249 заявлений, 102 человека уже получили компенсацию.
 
В миреРубежноеЛуганская Народная Республика
 
 
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