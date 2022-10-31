https://ria.ru/20221031/kompensatsii-1828283821.html

Жителям Рубежного начали выплачивать компенсации за утрату жилья

Жителям Рубежного начали выплачивать компенсации за утрату жилья - РИА Новости, 31.10.2022

Жителям Рубежного начали выплачивать компенсации за утрату жилья

Жителям Рубежного в Луганской Народной Республике начали выплачивать первые компенсации за утраченное и пострадавшее в результате боевых действий жилье, сообщил РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T22:49

2022-10-31T22:49

2022-10-31T22:49

в мире

рубежное

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Жителям Рубежного в Луганской Народной Республике начали выплачивать первые компенсации за утраченное и пострадавшее в результате боевых действий жилье, сообщил и.о. начальника ЖКХ города Рубежное Максим Симоненко в эфире телеканала "Луганск 24"."В городе работает Госбанк Луганской Народной Республики, люди все оформили в нем карты, счета. Приносят выписку из банка, что карта и счет принадлежат этому человеку, и все зачисления приходят на эту карту", - сообщил Симоненко.По данным местной администрации, в результате боевых действий в городе были уничтожены порядка 2 тысяч домов, специальная комиссия занимается оформлением заявлений на получение компенсаций. На сегодняшний день принято уже 1249 заявлений, 102 человека уже получили компенсацию.

https://ria.ru/20221015/kompensatsiya-1824259853.html

рубежное

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рубежное, луганская народная республика