https://ria.ru/20221031/kommunalschiki-1828069677.html
Подмосковью поручено обеспечить максимальную готовность коммунальных служб
Подмосковью поручено обеспечить максимальную готовность коммунальных служб - РИА Новости, 31.10.2022
Подмосковью поручено обеспечить максимальную готовность коммунальных служб
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить максимальную готовность коммунальных служб в связи с текущими погодными условиями. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:34
2022-10-31T12:34
2022-10-31T12:34
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
жкх
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КРАСНОГОРСК, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить максимальную готовность коммунальных служб в связи с текущими погодными условиями.В понедельник в связи с выпавшим снегом дорожные службы были переведены на зимнее содержание дорог. В ночь с воскресенья было обработано порядка 2 тысяч километров дорог на региональной сети."Выпал первый снег, это повод задуматься, что все мероприятия, связанные с осенне-зимним сезоном должны выполняться. Мы обсуждали непрерывное обеспечение чистоты и порядка, что вся техника должна быть в исправности, а там, где требуются мероприятия по ремонту должны проводятся быстро и своевременно", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
https://ria.ru/20220927/zhkkh-1819908022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество, жкх
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Общество, ЖКХ