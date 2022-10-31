https://ria.ru/20221031/kommunalschiki-1828069677.html

Подмосковью поручено обеспечить максимальную готовность коммунальных служб

Подмосковью поручено обеспечить максимальную готовность коммунальных служб - РИА Новости, 31.10.2022

Подмосковью поручено обеспечить максимальную готовность коммунальных служб

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить максимальную готовность коммунальных служб в связи с текущими погодными условиями. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:34

2022-10-31T12:34

2022-10-31T12:34

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

жкх

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КРАСНОГОРСК, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить максимальную готовность коммунальных служб в связи с текущими погодными условиями.В понедельник в связи с выпавшим снегом дорожные службы были переведены на зимнее содержание дорог. В ночь с воскресенья было обработано порядка 2 тысяч километров дорог на региональной сети."Выпал первый снег, это повод задуматься, что все мероприятия, связанные с осенне-зимним сезоном должны выполняться. Мы обсуждали непрерывное обеспечение чистоты и порядка, что вся техника должна быть в исправности, а там, где требуются мероприятия по ремонту должны проводятся быстро и своевременно", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.

https://ria.ru/20220927/zhkkh-1819908022.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество, жкх