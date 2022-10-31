https://ria.ru/20221031/kitay-1828000211.html

Китай открывает еще больше секторов для иностранных инвестиций

Китай открывает еще больше секторов для иностранных инвестиций - РИА Новости, 31.10.2022

Китай открывает еще больше секторов для иностранных инвестиций

Китай сегодня опубликовал обновленный каталог отраслей, в которых будут поощряться иностранные инвестиции. Для зарубежных инвесторов открылось еще больше... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:03

2022-10-31T09:03

2022-10-31T09:03

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МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай сегодня опубликовал обновленный каталог отраслей, в которых будут поощряться иностранные инвестиции. Для зарубежных инвесторов открылось еще больше секторов китайской экономики.Каталог в версии 2022 года, представленный совместно Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР и Министерством коммерции КНР, включает 1474 позиции. В него добавлены 239 новых позиций, а 167 уже существующих -- скорректированы.В частности, пересмотр коснулся позиций, связанных с сектором обрабатывающей промышленности и производственными услугами, и направлен на оптимизацию схемы размещения иностранных инвестиций.В последней версии подкаталога национального уровня внимание сфокусировано на высококачественном развитии обрабатывающей промышленности и на технологической модернизации. Среди добавленных секторов -- профессиональный дизайн, технические услуги и разработки.Новые секторы также добавлены в подкаталог для центральных и западных регионов Китая.Расширение каталога представляет собой важный шаг в продвижении открытости высокого уровня, стабилизации иностранных инвестиций и оптимизации их структуры, отметил представитель Госкомитета по делам развития и реформ, добавив, что это повысит ожидания и укрепит уверенность зарубежных инвесторов.Новый каталог вступит в силу с 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20221028/rabota-1827553200.html

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китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, китай, в мире