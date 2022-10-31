Киевские власти заявили, что не планируют эвакуировать жителей области
Глава Киевской ОВА Кулеба заявил, что эвакуация жителей области не планируется
© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Проводить эвакуацию жителей Киевской области пока не планируется, ситуация с энергетикой сложная, но контролируемая, заявил в понедельник глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
Ранее в понедельник в Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате новой волны ударов повреждены 18 объектов в десяти регионах страны, большинство из них - объекты энергетики, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. В ряде регионов были экстренно введены графики отключения потребителей.
"Никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевской области не происходит и в ближайшее время не планируется. Ситуация с энергетикой сложная, однако под контролем. Все работают на своих местах. Электроэнергия в области уже начала восстанавливаться", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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