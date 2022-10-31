https://ria.ru/20221031/kiev-1828188802.html

Киевские власти заявили, что не планируют эвакуировать жителей области

Киевские власти заявили, что не планируют эвакуировать жителей области - РИА Новости, 31.10.2022

Киевские власти заявили, что не планируют эвакуировать жителей области

Проводить эвакуацию жителей Киевской области пока не планируется, ситуация с энергетикой сложная, но контролируемая, заявил в понедельник глава областной... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:45

2022-10-31T16:45

2022-10-31T16:45

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Проводить эвакуацию жителей Киевской области пока не планируется, ситуация с энергетикой сложная, но контролируемая, заявил в понедельник глава областной военной администрации Алексей Кулеба.Ранее в понедельник в Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате новой волны ударов повреждены 18 объектов в десяти регионах страны, большинство из них - объекты энергетики, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. В ряде регионов были экстренно введены графики отключения потребителей."Никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевской области не происходит и в ближайшее время не планируется. Ситуация с энергетикой сложная, однако под контролем. Все работают на своих местах. Электроэнергия в области уже начала восстанавливаться", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221031/kiev-1828069398.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киевская область, ситуация в днр и лнр