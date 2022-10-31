https://ria.ru/20221031/kharkov-1828276535.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрыве в Харькове. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T21:57
2022-10-31T21:57
2022-10-31T21:57
специальная военная операция на украине
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харьков
владимир зеленский
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрыве в Харькове.Других подробностей пока не приводится.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/udary_infrastruktura-1828073401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Харькове