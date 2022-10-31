https://ria.ru/20221031/khab-1828119230.html

Импорт газа через турецкий хаб может повысить цены, считают в Eni

Импорт газа через турецкий хаб может повысить цены, считают в Eni - РИА Новости, 31.10.2022

Импорт газа через турецкий хаб может повысить цены, считают в Eni

Импорт газа через турецкий хаб для Италии потребует строительства новой инфраструктуры, инвестиций и может увеличить цену газа, заявил журналистам глава... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:40

2022-10-31T14:40

2022-10-31T16:19

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газпром

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АБУ-ДАБИ, 31 окт - РИА Новости. Импорт газа через турецкий хаб для Италии потребует строительства новой инфраструктуры, инвестиций и может увеличить цену газа, заявил журналистам глава итальянской Eni Клаудио Дескальци.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в середине октября поручили проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию."У нас нет общих точек, а потому это (использование хаба - ред.) может быть трудной задачей, потому что нам придется строить инфраструктуру, что увеличивает стоимость газа. И учитывая, что у нас есть соединение с Россией через Украину, где мы получаем газ, зачем нам получать через Турцию?", - сказал Дескальци."Это сложно. Нужны инвестиции, а кто будет их осуществлять? И какой будет цена газа?" - добавил он.Глава Eni отметил, что сложно предположить, сколько труб нужно построить на южном направлении, чтобы перенаправить российские поставки, большая часть которых шла с севера. "Ранее все потоки строились и шли с севера на юг, а не с юга на север. А сейчас речь идет о юге, и придется расшивать узкие места", - отметил Дескальци.Глава Eni также сообщил, что компания все еще намерена продать свою долю в операторе трубопровода "Голубой поток" (Blue Stream), по которому российский газ поставляется в Турцию. Eni заявила об этом в марте. Новых подробностей Дескальци, говоря в кулуарах конференции ADIPEC, не сообщил.Газопровод "Голубой поток" проложен по дну Черного моря с российского побережья на азиатскую территорию побережья Турции. Он был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2002 года. Затраты на строительство составили более 3 миллиардов долларов. Строительство осуществлялось российско-итальянским совместным предприятием, которым в равных долях владели "Газпром" и Eni, и которое сейчас владеет морским участком газопровода.

https://ria.ru/20221022/khab-1825869225.html

https://ria.ru/20221028/raspredelenie-1827632146.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, италия, eni , турция, в мире, клаудио дескальци, россия, газпром, черное море