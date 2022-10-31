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Импорт газа через турецкий хаб может повысить цены, считают в Eni - РИА Новости, 31.10.2022
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Импорт газа через турецкий хаб может повысить цены, считают в Eni
Импорт газа через турецкий хаб может повысить цены, считают в Eni - РИА Новости, 31.10.2022
Импорт газа через турецкий хаб может повысить цены, считают в Eni
Импорт газа через турецкий хаб для Италии потребует строительства новой инфраструктуры, инвестиций и может увеличить цену газа, заявил журналистам глава... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:40
2022-10-31T16:19
экономика
италия
eni
турция
в мире
клаудио дескальци
россия
газпром
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АБУ-ДАБИ, 31 окт - РИА Новости. Импорт газа через турецкий хаб для Италии потребует строительства новой инфраструктуры, инвестиций и может увеличить цену газа, заявил журналистам глава итальянской Eni Клаудио Дескальци.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в середине октября поручили проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию."У нас нет общих точек, а потому это (использование хаба - ред.) может быть трудной задачей, потому что нам придется строить инфраструктуру, что увеличивает стоимость газа. И учитывая, что у нас есть соединение с Россией через Украину, где мы получаем газ, зачем нам получать через Турцию?", - сказал Дескальци."Это сложно. Нужны инвестиции, а кто будет их осуществлять? И какой будет цена газа?" - добавил он.Глава Eni отметил, что сложно предположить, сколько труб нужно построить на южном направлении, чтобы перенаправить российские поставки, большая часть которых шла с севера. "Ранее все потоки строились и шли с севера на юг, а не с юга на север. А сейчас речь идет о юге, и придется расшивать узкие места", - отметил Дескальци.Глава Eni также сообщил, что компания все еще намерена продать свою долю в операторе трубопровода "Голубой поток" (Blue Stream), по которому российский газ поставляется в Турцию. Eni заявила об этом в марте. Новых подробностей Дескальци, говоря в кулуарах конференции ADIPEC, не сообщил.Газопровод "Голубой поток" проложен по дну Черного моря с российского побережья на азиатскую территорию побережья Турции. Он был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2002 года. Затраты на строительство составили более 3 миллиардов долларов. Строительство осуществлялось российско-итальянским совместным предприятием, которым в равных долях владели "Газпром" и Eni, и которое сейчас владеет морским участком газопровода.
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экономика, италия, eni , турция, в мире, клаудио дескальци, россия, газпром, черное море
Экономика, Италия, Eni , Турция, В мире, Клаудио Дескальци, Россия, Газпром, Черное море
14:40 31.10.2022 (обновлено: 16:19 31.10.2022)
 
Импорт газа через турецкий хаб может повысить цены, считают в Eni

Глава Eni Дескальци: для газа с турецкого хаба нужна инфраструктура, цена может вырасти

© AP Photo / Luca BrunЗаправочная станция компании Eni в Милане
Заправочная станция компании Eni в Милане - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Luca Brun
Заправочная станция компании Eni в Милане. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 31 окт - РИА Новости. Импорт газа через турецкий хаб для Италии потребует строительства новой инфраструктуры, инвестиций и может увеличить цену газа, заявил журналистам глава итальянской Eni Клаудио Дескальци.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в середине октября поручили проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
"У нас нет общих точек, а потому это (использование хаба - ред.) может быть трудной задачей, потому что нам придется строить инфраструктуру, что увеличивает стоимость газа. И учитывая, что у нас есть соединение с Россией через Украину, где мы получаем газ, зачем нам получать через Турцию?", - сказал Дескальци.
"Это сложно. Нужны инвестиции, а кто будет их осуществлять? И какой будет цена газа?" - добавил он.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 10:57
Источник рассказал о стоимости газового хаба в Турции
Глава Eni отметил, что сложно предположить, сколько труб нужно построить на южном направлении, чтобы перенаправить российские поставки, большая часть которых шла с севера. "Ранее все потоки строились и шли с севера на юг, а не с юга на север. А сейчас речь идет о юге, и придется расшивать узкие места", - отметил Дескальци.
Глава Eni также сообщил, что компания все еще намерена продать свою долю в операторе трубопровода "Голубой поток" (Blue Stream), по которому российский газ поставляется в Турцию. Eni заявила об этом в марте. Новых подробностей Дескальци, говоря в кулуарах конференции ADIPEC, не сообщил.
Газопровод "Голубой поток" проложен по дну Черного моря с российского побережья на азиатскую территорию побережья Турции. Он был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2002 года. Затраты на строительство составили более 3 миллиардов долларов. Строительство осуществлялось российско-итальянским совместным предприятием, которым в равных долях владели "Газпром" и Eni, и которое сейчас владеет морским участком газопровода.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 18:23
Турция обеспечит распределение российского газа в Европу, заявил Эрдоган
 
ЭкономикаИталияEniТурцияВ миреКлаудио ДескальциРоссияГазпромЧерное море
 
 
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